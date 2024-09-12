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В Венгрии заявили о намерении подать в суд на Еврокомиссию из-за мигрантов - РИА Новости, 12.09.2024
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12:38 12.09.2024 (обновлено: 12:52 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vengriya-1972265454.html
В Венгрии заявили о намерении подать в суд на Еврокомиссию из-за мигрантов
В Венгрии заявили о намерении подать в суд на Еврокомиссию из-за мигрантов - РИА Новости, 12.09.2024
В Венгрии заявили о намерении подать в суд на Еврокомиссию из-за мигрантов
Венгрия готова подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов, заявил глава... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:38
2024-09-12T12:52
в мире
венгрия
будапешт
еврокомиссия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Венгрия готова подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Мы будем в ходе переговоров требовать от ЕК возмещения расходов на охрану границы. Министерство юстиции (Венгрии - ред.) тоже проводит подготовительную работу, мы хоти получить от ЕК эти деньги юридическим путем. Готовы даже подать иск против ЕК", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он сообщил, что на заседании правительства Венгрии было принято решение уполномочить министра по делам ЕС Яноша Боку вести переговоры с ЕК по вопросам нелегальной миграции. Венгрия по-прежнему не пропускает нелегальных мигрантов через южную границу, которая является также внешней границей ЕС, а тем, кто получает убежище в соответствии с правилами сообщества, готова предоставить "бесплатный билет в один конец до Брюсселя", отметил Гуйяш.По его словам, Венгрия потратила на охрану границы ЕС сумму, эквивалентную двум миллиардам евро, и рассчитывает на хотя бы частичное возмещение со стороны ЕС.Если страны ЕС не озаботятся "эффективной охраной внешних границ", а вместо этого будут вводить погранконтроль на внутренних границах, как сделала Германия, то "Шенген развалится", подчеркнул Гуйяш.В августе Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС.После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
https://ria.ru/20240909/vengriya-1971702498.html
https://ria.ru/20240910/evrokomissiya-1971850121.html
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в мире, венгрия, будапешт, еврокомиссия, евросоюз, виктор орбан, джордж сорос, брюссель, оон
В мире, Венгрия, Будапешт, Еврокомиссия, Евросоюз, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Брюссель, ООН
В Венгрии заявили о намерении подать в суд на Еврокомиссию из-за мигрантов

Венгрия подаст в суд на ЕК, если ей не возместят расходы на охрану от мигрантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Венгрия готова подать иск против Еврокомиссии, если та откажется возмещать Будапешту расходы на охрану границ ЕС от нелегальных мигрантов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Мы будем в ходе переговоров требовать от ЕК возмещения расходов на охрану границы. Министерство юстиции (Венгрии - ред.) тоже проводит подготовительную работу, мы хоти получить от ЕК эти деньги юридическим путем. Готовы даже подать иск против ЕК", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
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Он сообщил, что на заседании правительства Венгрии было принято решение уполномочить министра по делам ЕС Яноша Боку вести переговоры с ЕК по вопросам нелегальной миграции.
Венгрия по-прежнему не пропускает нелегальных мигрантов через южную границу, которая является также внешней границей ЕС, а тем, кто получает убежище в соответствии с правилами сообщества, готова предоставить "бесплатный билет в один конец до Брюсселя", отметил Гуйяш.
По его словам, Венгрия потратила на охрану границы ЕС сумму, эквивалентную двум миллиардам евро, и рассчитывает на хотя бы частичное возмещение со стороны ЕС.
Если страны ЕС не озаботятся "эффективной охраной внешних границ", а вместо этого будут вводить погранконтроль на внутренних границах, как сделала Германия, то "Шенген развалится", подчеркнул Гуйяш.
В августе Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила, что реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС.
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
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В миреВенгрияБудапештЕврокомиссияЕвросоюзВиктор ОрбанДжордж СоросБрюссельООН
 
 
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