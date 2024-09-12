https://ria.ru/20240912/ukraina-1972320207.html

Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен

Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.09.2024

Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен

Более 80% военной помощи Украине проходит через Польшу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с польским министром иностранных дел Радославом... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:56

2024-09-12T15:56

2024-09-12T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

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энтони блинкен

радослав сикорский

сергей лавров

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ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Более 80% военной помощи Украине проходит через Польшу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским. "Более 80% помощи Украине проходит через Польшу", - сказал Блинкен. Он уточнил, что США в общей сложности выделили на военную помощь Киеву уже около 100 миллиардов долларов. В свою очередь, Сикорский заявил, что Польша находится "в авангарде усилий военной помощи Украине". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, радослав сикорский, сергей лавров, нато