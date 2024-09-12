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Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972320207.html
Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен
Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.09.2024
Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен
Более 80% военной помощи Украине проходит через Польшу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с польским министром иностранных дел Радославом... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:56
2024-09-12T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
радослав сикорский
сергей лавров
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ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Более 80% военной помощи Украине проходит через Польшу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским. "Более 80% помощи Украине проходит через Польшу", - сказал Блинкен. Он уточнил, что США в общей сложности выделили на военную помощь Киеву уже около 100 миллиардов долларов. В свою очередь, Сикорский заявил, что Польша находится "в авангарде усилий военной помощи Украине". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, радослав сикорский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО
Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен

Блинкен: более 80% военной помощи Украине проходит через Польшу

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Более 80% военной помощи Украине проходит через Польшу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.
"Более 80% помощи Украине проходит через Польшу", - сказал Блинкен.
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Он уточнил, что США в общей сложности выделили на военную помощь Киеву уже около 100 миллиардов долларов.
В свою очередь, Сикорский заявил, что Польша находится "в авангарде усилий военной помощи Украине".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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