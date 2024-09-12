Более 80 процентов военной помощи Украине идет через Польшу, заявил Блинкен
Блинкен: более 80% военной помощи Украине проходит через Польшу
© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Более 80% военной помощи Украине проходит через Польшу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.
"Более 80% помощи Украине проходит через Польшу", - сказал Блинкен.
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Он уточнил, что США в общей сложности выделили на военную помощь Киеву уже около 100 миллиардов долларов.
В свою очередь, Сикорский заявил, что Польша находится "в авангарде усилий военной помощи Украине".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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