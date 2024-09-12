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На Западе сделали новое тревожное заявление об ударах по России - РИА Новости, 12.09.2024
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13:08 12.09.2024 (обновлено: 15:56 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972275560.html
На Западе сделали новое тревожное заявление об ударах по России
На Западе сделали новое тревожное заявление об ударах по России - РИА Новости, 12.09.2024
На Западе сделали новое тревожное заявление об ударах по России
Белый дом завершает работу над планом по снятию ограничений по ударам вглубь России дальнобойным западным оружием, пишет Politico. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:08
2024-09-12T15:56
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Белый дом завершает работу над планом по снятию ограничений по ударам вглубь России дальнобойным западным оружием, пишет Politico."Детали плана все еще уточняются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, по которой Украина может наносить удары американским и британским оружием", — поясняет издание.Отмечается, что Вашингтон еще не принял окончательного решения. Некоторые страны могут в одностороннем порядке разрешить Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но поскольку США возглавляют коалицию стран-доноров, они не будут рисковать идти на этот шаг, заключает Politico.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми прибыли на Украину с визитом. Агентство Bloomberg, в свою очередь, передавало, что США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории страны с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240911/ssha-1972181442.html
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в мире, россия, киев, украина, энтони блинкен, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали новое тревожное заявление об ударах по России

Politico: США завершают работу над снятием ограничений по ударам вглубь РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Белый дом завершает работу над планом по снятию ограничений по ударам вглубь России дальнобойным западным оружием, пишет Politico.
"Детали плана все еще уточняются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, по которой Украина может наносить удары американским и британским оружием", — поясняет издание.
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11 сентября, 22:01
Отмечается, что Вашингтон еще не принял окончательного решения. Некоторые страны могут в одностороннем порядке разрешить Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но поскольку США возглавляют коалицию стран-доноров, они не будут рисковать идти на этот шаг, заключает Politico.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми прибыли на Украину с визитом. Агентство Bloomberg, в свою очередь, передавало, что США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории страны с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Вчера, 12:18
 
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