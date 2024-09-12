Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины
Лавров: РФ бьет только по связанным с боевыми операциями объектам Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы наносят удары только по тем объектам инфраструктуры Украины, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций украинских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, в конце августа в развитие бюргенштокского процесса прошло заседание рабочей группы по энергетической безопасности, где участники призывали не нападать на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины и восстановить разрушенную.
"В этой связи хочу сказать, что наши вооруженные силы бьют только по тем инфраструктурным объектам, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций, по тем объектам, от которых зависят действия украинских войск на линии соприкосновения и уж тем более внутри территории РФ, имею в виду Курскую область прежде всего", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.