Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 12.09.2024 (обновлено: 12:15 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972248069.html
Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины
Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины - РИА Новости, 12.09.2024
Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины
Российские вооруженные силы наносят удары только по тем объектам инфраструктуры Украины, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций украинских... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:37
2024-09-12T12:15
украина
россия
курская область
сергей лавров
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519992_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_5356e1d345d40059ddeb449c6adae4cc.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы наносят удары только по тем объектам инфраструктуры Украины, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций украинских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил министр, в конце августа в развитие бюргенштокского процесса прошло заседание рабочей группы по энергетической безопасности, где участники призывали не нападать на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины и восстановить разрушенную."В этой связи хочу сказать, что наши вооруженные силы бьют только по тем инфраструктурным объектам, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций, по тем объектам, от которых зависят действия украинских войск на линии соприкосновения и уж тем более внутри территории РФ, имею в виду Курскую область прежде всего", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240912/lavrov-1972241257.html
украина
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519992_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_46b4ce22615179c128decd313d8c2a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, курская область, сергей лавров, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов
Украина, Россия, Курская область, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины

Лавров: РФ бьет только по связанным с боевыми операциями объектам Украины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы наносят удары только по тем объектам инфраструктуры Украины, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций украинских войск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, в конце августа в развитие бюргенштокского процесса прошло заседание рабочей группы по энергетической безопасности, где участники призывали не нападать на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины и восстановить разрушенную.
"В этой связи хочу сказать, что наши вооруженные силы бьют только по тем инфраструктурным объектам, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций, по тем объектам, от которых зависят действия украинских войск на линии соприкосновения и уж тем более внутри территории РФ, имею в виду Курскую область прежде всего", - сказал он в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров
11:18
 
УкраинаРоссияКурская областьСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала