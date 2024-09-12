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Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 12.09.2024 (обновлено: 11:38 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972242077.html
Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты
Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты - РИА Новости, 12.09.2024
Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты
Количество украинских целенаправленных атак на гражданские объекты России резко возрастает с каждым днем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:21
2024-09-12T11:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Количество украинских целенаправленных атак на гражданские объекты России резко возрастает с каждым днем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Резко возрастает с каждым днем количество целенаправленных атак на гражданские объекты, расстрелы мирных граждан", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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россия, украина, сергей лавров, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, Происшествия
Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты

Лавров: количество украинских атак на гражданские объекты резко возрастает

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Количество украинских целенаправленных атак на гражданские объекты России резко возрастает с каждым днем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Резко возрастает с каждым днем количество целенаправленных атак на гражданские объекты, расстрелы мирных граждан", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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10 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ЛавровПроисшествия
 
 
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