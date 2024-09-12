https://ria.ru/20240912/ukraina-1972242077.html

Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты

Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты - РИА Новости, 12.09.2024

Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты

Количество украинских целенаправленных атак на гражданские объекты России резко возрастает с каждым днем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:21

2024-09-12T11:21

2024-09-12T11:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

происшествия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Количество украинских целенаправленных атак на гражданские объекты России резко возрастает с каждым днем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Резко возрастает с каждым днем количество целенаправленных атак на гражданские объекты, расстрелы мирных граждан", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сергей лавров, происшествия