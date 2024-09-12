https://ria.ru/20240912/ukraina-1972242077.html
Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты
Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты - РИА Новости, 12.09.2024
Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты
Количество украинских целенаправленных атак на гражданские объекты России резко возрастает с каждым днем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:21
2024-09-12T11:21
2024-09-12T11:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Количество украинских целенаправленных атак на гражданские объекты России резко возрастает с каждым днем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Резко возрастает с каждым днем количество целенаправленных атак на гражданские объекты, расстрелы мирных граждан", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей лавров, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, Происшествия
Лавров заявил о росте числа украинских атак на гражданские объекты
Лавров: количество украинских атак на гражданские объекты резко возрастает