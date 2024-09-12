https://ria.ru/20240912/ukraina-1972222910.html

У Варшавы нет желания защищать Украину, заявил глава МИД Польши

У Варшавы нет желания защищать Украину, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 12.09.2024

У Варшавы нет желания защищать Украину, заявил глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что сейчас... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:38

2024-09-12T09:38

2024-09-12T11:43

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радослав сикорский

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что сейчас желания защищать Украину у Варшавы нет. Видеозапись пранкеры опубликовали в Telegram-канале. "Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое", — сказал Сикорский Вовану и Лексусу, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.Он отметил, что сейчас в Польше обсуждают, сбивать ли российские крылатые ракеты над Украиной из своего воздушного пространства. "И даже это на данном этапе весьма и весьма спорно. И на этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну", — пояснил министр. Он подчеркнул, что Польша обучает у себя украинских солдат. "Мы надеемся, что сможем подготовить для вас пару бригад в этом или следующем году. Но польские солдаты внутри Украины — это невозможно", — заключил Сикорский.Киевский режим не раз призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую втягиваться в конфликт. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, со своей стороны, говорил, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на третьи страны.В российском МИД отмечали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Если же Польша поддастся авантюрному порыву и решит перехватывать российские ракеты, Москва даст адекватный и вполне конкретный ответ, подчеркнул в ведомстве.

https://ria.ru/20240911/polsha-1972021404.html

https://ria.ru/20240805/velikobritaniya-1963709294.html

https://ria.ru/20240911/vsu-1972013817.html

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в мире, украина, польша, радослав сикорский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)