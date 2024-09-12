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Арктическая группировка отбила атаку условного противника на учениях - РИА Новости, 12.09.2024
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15:23 12.09.2024 (обновлено: 15:27 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972312573.html
Арктическая группировка отбила атаку условного противника на учениях
Арктическая группировка отбила атаку условного противника на учениях - РИА Новости, 12.09.2024
Арктическая группировка отбила атаку условного противника на учениях
Арктическая группировка Северного флота отразила атаку средств воздушного нападения условного противника в районе трассы Северного морского пути на учениях... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:23
2024-09-12T15:27
безопасность
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота отразила атаку средств воздушного нападения условного противника в районе трассы Северного морского пути на учениях "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота провела учение по отражению средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе практических действий отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны отряда кораблей и судов, находящихся в районе трассы Северного морского пути, при угрозе нанесения ударов крылатыми ракетами условного противника. "Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Кинжал" и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" осуществили практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по имитированной воздушной цели", - сообщили в министерстве. В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов". "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972216136.html
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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане
Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны.
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безопасность, северный ледовитый океан, россия
Безопасность, Северный Ледовитый океан, Россия
Арктическая группировка отбила атаку условного противника на учениях

Арктическая группировка отбила удар условного противника на учениях "Океан-2024"

© Минобороны РоссииФрегат во время учений в Атлантическом океане
Фрегат во время учений в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Минобороны России
Фрегат во время учений в Атлантическом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Арктическая группировка Северного флота отразила атаку средств воздушного нападения условного противника в районе трассы Северного морского пути на учениях "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота провела учение по отражению средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе практических действий отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны отряда кораблей и судов, находящихся в районе трассы Северного морского пути, при угрозе нанесения ударов крылатыми ракетами условного противника.
"Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Кинжал" и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" осуществили практические ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по имитированной воздушной цели", - сообщили в министерстве.
В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Российские и китайские военные корабли провели стрельбы на учениях "Океан"
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БезопасностьСеверный Ледовитый океанРоссия
 
 
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