https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972291034.html
Корабли Балтфлота на учениях "Океан" выполнили пуски комплексами "Калибр"
Корабли Балтфлота на учениях "Океан" выполнили пуски комплексами "Калибр" - РИА Новости, 12.09.2024
Корабли Балтфлота на учениях "Океан" выполнили пуски комплексами "Калибр"
Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Советск" и "Зеленый Дол" в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ)... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:05
2024-09-12T14:05
2024-09-12T14:16
безопасность
россия
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КАЛИНИНГРАД, 12 сен - РИА Новости. Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Советск" и "Зеленый Дол" в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" выполнила электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам "противника", расположенным на значительном удалении от кораблей. "В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля", - отметили в Минобороны России. Там добавили, что в ходе выполнения учебно-боевых задач в морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей провели ряд корабельных учений - по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями. Также ими были отработаны элементы совместного плавания. Учения "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972216136.html
https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, северный ледовитый океан, балтийское море, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Северный Ледовитый океан, Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России
Корабли Балтфлота на учениях "Океан" выполнили пуски комплексами "Калибр"
"Советск" и "Зеленый Дол" на учениях "Океан" выполнили пуски ракетами "Калибр"
КАЛИНИНГРАД, 12 сен - РИА Новости. Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Советск" и "Зеленый Дол" в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" выполнила электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам "противника", расположенным на значительном удалении от кораблей.
"В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля", - отметили в Минобороны России.
Там добавили, что в ходе выполнения учебно-боевых задач в морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей провели ряд корабельных учений - по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями. Также ими были отработаны элементы совместного плавания.
Учения "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году.
В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.