https://ria.ru/20240912/uchastok-1972367199.html

Глава Росреестра объяснил работу закона об освоении земельных участков

Глава Росреестра объяснил работу закона об освоении земельных участков - РИА Новости, 12.09.2024

Глава Росреестра объяснил работу закона об освоении земельных участков

Россиянам дали дополнительные три года на освоение неподготовленных дачных участков, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с главой правительства... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:04

2024-09-12T19:04

2024-09-12T22:22

общество

россия

михаил мишустин

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

владимир путин

олег скуфинский

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россиянам дали дополнительные три года на освоение неподготовленных дачных участков, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным."Если в течение этих трех лет участок не подготовлен к использованию, то уже контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка", — сказал он.По словам Скуфинского, новоприобретенный или полученный по наследству участок может быть заросшим растительностью или заболочен, хозяевам также нужно время для проектирования дома и подвода коммуникаций. Именно поэтому, отметил он, в закон добавили еще три года."<…> и уже после этих трех лет начинаются сроки, ранее установленные законодательством", — заявил он.Как пояснил чиновник, в случае неиспользования участка в течение отведенного срока, собственники получат предупреждение, при этом никакими штрафами его облагать не будут."Если же правообладатель не исправил нарушение в течение полугода, то Росреестр в течение 30 дней направляет соответствующее уведомление в уполномоченный орган, и тогда уполномоченный орган может инициировать дело в суд об изъятии участка", — заключил Скуфинский.В августе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство будет устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, а срок их освоения будет ограничен тремя годами.

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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), владимир путин, олег скуфинский