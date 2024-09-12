https://ria.ru/20240912/ubiystvo-1972223094.html

В Архангельской области мужчина случайно убил отца дверью

В Архангельской области мужчина случайно убил отца дверью - РИА Новости, 12.09.2024

В Архангельской области мужчина случайно убил отца дверью

Житель деревни Заболотье в Архангельской области после ссоры с отцом со злостью распахнул дверь и случайно убил его, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:40

2024-09-12T09:40

2024-09-12T09:40

происшествия

архангельская область

россия

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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Житель деревни Заболотье в Архангельской области после ссоры с отцом со злостью распахнул дверь и случайно убил его, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, 27-летний местный житель поссорился во время празднования своего дня рождения с отцом, после обильного застолья с алкоголем он несколько раз ударил отца по голове рукой. "После того, как отец сел на ступени у входа на поветь, сын, желая покинуть дом, с силой распахнул входную дверь и неосторожно ударил ею по голове отца, усугубляя предыдущее физическое воздействие. На утро от полученных травм потерпевший скончался на месте преступления", - говорится в сообщении. Следователи обвиняют мужчину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, дело направлено в суд, заключили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20240719/ograblenie-1960673111.html

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происшествия, архангельская область, россия