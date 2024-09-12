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В Архангельской области мужчина случайно убил отца дверью - РИА Новости, 12.09.2024
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09:40 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ubiystvo-1972223094.html
В Архангельской области мужчина случайно убил отца дверью
В Архангельской области мужчина случайно убил отца дверью - РИА Новости, 12.09.2024
В Архангельской области мужчина случайно убил отца дверью
Житель деревни Заболотье в Архангельской области после ссоры с отцом со злостью распахнул дверь и случайно убил его, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:40
2024-09-12T09:40
происшествия
архангельская область
россия
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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Житель деревни Заболотье в Архангельской области после ссоры с отцом со злостью распахнул дверь и случайно убил его, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, 27-летний местный житель поссорился во время празднования своего дня рождения с отцом, после обильного застолья с алкоголем он несколько раз ударил отца по голове рукой. "После того, как отец сел на ступени у входа на поветь, сын, желая покинуть дом, с силой распахнул входную дверь и неосторожно ударил ею по голове отца, усугубляя предыдущее физическое воздействие. На утро от полученных травм потерпевший скончался на месте преступления", - говорится в сообщении. Следователи обвиняют мужчину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, дело направлено в суд, заключили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240719/ograblenie-1960673111.html
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происшествия, архангельская область, россия
Происшествия, Архангельская область, Россия
В Архангельской области мужчина случайно убил отца дверью

В Архангельской области мужчина открыл дверь и случайно убил отца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Житель деревни Заболотье в Архангельской области после ссоры с отцом со злостью распахнул дверь и случайно убил его, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, 27-летний местный житель поссорился во время празднования своего дня рождения с отцом, после обильного застолья с алкоголем он несколько раз ударил отца по голове рукой.
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"После того, как отец сел на ступени у входа на поветь, сын, желая покинуть дом, с силой распахнул входную дверь и неосторожно ударил ею по голове отца, усугубляя предыдущее физическое воздействие. На утро от полученных травм потерпевший скончался на месте преступления", - говорится в сообщении.
Следователи обвиняют мужчину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, дело направлено в суд, заключили в надзорном ведомстве.
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