https://ria.ru/20240912/turtsiya-1972173680.html
Германия нанесла Турции предательский удар
Германия нанесла Турции предательский удар - РИА Новости, 12.09.2024
Германия нанесла Турции предательский удар
Не устанем повторять, что для понимания исторических процессов, закручивающихся вокруг нашей страны, нужно отодвинуться подальше и посмотреть на картину мира в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:00
2024-09-12T08:00
2024-09-12T11:01
аналитика
технологии
турция
siemens
россия
германия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972236937_0:0:3578:2013_1920x0_80_0_0_0be0763c796e3c5d3b96453b9c94e87d.jpg
Не устанем повторять, что для понимания исторических процессов, закручивающихся вокруг нашей страны, нужно отодвинуться подальше и посмотреть на картину мира в целом. Ведь Россия существует не в вакууме, она не является абсолютным центром на геополитической шахматной доске, где много игроков-тяжеловесов и все одновременно играют со всеми. Автором свежей скандальной сенсации стал министр энергетики Турции. Он заявил, что строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту внезапно застопорилось — и виной тому концерн Siemens.Из выступления Альпарслана Байрактара следует, что немецкие машиностроители сорвали поставку некоего критически важного оборудования, причем — и это самое главное — пресловутое оборудование у Siemens есть в наличии, хранится на складах, но компания умышленно придерживает его, ссылаясь на антироссийские санкции. В частности, добавил министр, позиция Siemens состоит в том, что запуск АЭС позволит России получать дополнительные прибыли, что не выдерживает никакой критики, так как горизонт окупаемости у подобных проектов не менее пятнадцати-двадцати лет — и это общеизвестный в профильной среде факт.Судя по тональности заявления, Анкара уже особо не рассчитывает на получение продукции тевтонского тяжелого машиностроения, а потому устами министра озвучивает официальную позицию. Заключается она в том, что, поскольку проект "Аккую" для национальной энергетики является вопросом жизни и смерти, Турция, во-первых, рассмотрит актуальность присутствия Siemens на своем рынке в целом. Проще говоря, можно ли заведомо недружественных немцев выставить за дверь без крупного ущерба для своей экономики. Во-вторых, "Росатом" уже заказал аналогичный технический комплект в Китае.Перед нами далеко не первый акт энергетической трагедии, в сюжете которой тесно переплелись турецкие мечты, русский атом и внезапное немецкое коварство, тем более болезненное, что весь этот саботаж Siemens проводит с полным осознанием масштаба последствий.Никаких других подробностей Альпарслан Байрактар не озвучил, но мы позволим себе предположение, что речь, скорее всего, идет о системах АСУ и КРУЭ. И по первым, и по вторым наши профильные заводы вели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, но точных данных, налажен ли промышленный выпуск, нет.Понимаем сложность восприятия незнакомых аббревиатур.Применительно к атомным электростанциям АСУ — это автоматизированные системы управления. Они обеспечивают автоматический сбор и обработку эксплуатационной информации, что позволяет оптимизировать рабочие режимы реактора и прочего оборудования. Важно отметить, что АСУ можно масштабировать от станции до энергосистемы или даже целого энергообъединения. То есть эта сложная компьютеризированная система позволяет тонко встроить кипящий урановый "горшок" в систему производства, распределения и доставки электричества потребителям в пределах района, области или даже страны.Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) — это высоковольтная аппаратура, выполняющая физический прием, распределение и передачу электроэнергии в сетях трехфазного тока. Стандартно в него входят аппаратура коммутации (автоматические силовые включатели/выключатели, выключатели нагрузки, разъединители), устройства защиты (плавкие предохранители и блоки релейной защиты), а также приборы измерения и учета (от счетчиков до измерительных трансформаторов).Упрощая, АСУ и КРУЭ — это сложная, многоуровневая система управления работой блоков и участков АЭС, а также вывода и дальнейшей передачи электричества. Без них работа реактора невозможна, да и лишена смысла в целом.Так что немцы — сами или по зловредному наущению — нанесли удар в крайне болезненный нервный узел.В этой связи взмахи турецкого политического ятагана вполне понятны. Даже с учетом того, что "Росатом" некоторое время назад заказал аналоги у китайских партнеров и подрядчиков, быстро проблема не решится. Оборудование для АЭС уникально и обычно не хранится на складах в товарных количествах, как запчасти к легковым автомобилям. То есть его целиком или частично нужно изготовить — а это время. Производство тоже не идет произвольно: проект российский, а китайские машины и аппараты нужно вписать в строжайшие характеристики с микроскопическими допусками.После производства оборудование нужно доставить для проведения комплексных испытаний, прогоняя во всех возможных режимах, подтверждая надежность и совместимость. Попутно всю эту громаду железа и электроники нужно легализовать, то есть подогнать под действующие турецкие технико-правовые нормативы, а если потребуется, то разработать и принять новые, соответствующие. Все это требует времени и еще раз времени, что ставит под большой знак вопроса государственную программу энергетического перевооружения Турции, которая составлена с горизонтом реализации уже к 2030 году. В исторической перспективе это практически завтра.В геополитическом плане происходящее, несомненно, окажет незаметное, но кардинальное влияние на позиции стран-участниц.Ранее Турция уже обвиняла Соединенные Штаты в аресте денег на счетах турецких подрядных организаций, теперь пришел черед немецкого Siemens, который хоть и частная компания, но олицетворяющая собой Германию и ее внешнеполитический курс в целом. Конечно же, Анкара не выйдет из НАТО и не разругается вдрызг с Вашингтоном и Берлином, но их весьма прохладные отношения совершенно точно не станут теплее и ближе.Точно так же Турция не станет записным другом России, продолжая всеми возможными способами преследовать собственные интересы, но сам факт несближения с коллективным Западом Москву вполне устроит. Не нужно дружбы, достаточно прагматичных деловых отношений.Ну а Россия продолжит строить атомные электростанции, все больше сокращая зависимость от недружественных нам стран.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958363950.html
https://ria.ru/20240911/akkuyu-1972020544.html
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html
турция
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972236937_206:0:2926:2040_1920x0_80_0_0_fab70e5d51dac198d81bd764282b21c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, технологии, турция, siemens, россия, германия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую"
Аналитика, Технологии, Турция, Siemens, Россия, Германия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую"
Не устанем повторять, что для понимания исторических процессов, закручивающихся вокруг нашей страны, нужно отодвинуться подальше и посмотреть на картину мира в целом. Ведь Россия существует не в вакууме, она не является абсолютным центром на геополитической шахматной доске, где много игроков-тяжеловесов и все одновременно играют со всеми. Автором свежей скандальной сенсации стал министр энергетики Турции. Он заявил, что строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту внезапно застопорилось — и виной тому концерн Siemens.
Из выступления Альпарслана Байрактара следует, что немецкие машиностроители сорвали поставку некоего критически важного оборудования, причем — и это самое главное — пресловутое оборудование у Siemens есть в наличии, хранится на складах, но компания умышленно придерживает его, ссылаясь на антироссийские санкции. В частности, добавил министр, позиция Siemens состоит в том, что запуск АЭС позволит России получать дополнительные прибыли, что не выдерживает никакой критики, так как горизонт окупаемости у подобных проектов не менее пятнадцати-двадцати лет — и это общеизвестный в профильной среде факт.
Судя по тональности заявления, Анкара
уже особо не рассчитывает на получение продукции тевтонского тяжелого машиностроения, а потому устами министра озвучивает официальную позицию. Заключается она в том, что, поскольку проект "Аккую" для национальной энергетики является вопросом жизни и смерти, Турция, во-первых, рассмотрит актуальность присутствия Siemens на своем рынке в целом. Проще говоря, можно ли заведомо недружественных немцев выставить за дверь без крупного ущерба для своей экономики. Во-вторых, "Росатом
" уже заказал аналогичный технический комплект в Китае
.
Перед нами далеко не первый акт энергетической трагедии, в сюжете которой тесно переплелись турецкие мечты, русский атом и внезапное немецкое коварство, тем более болезненное, что весь этот саботаж Siemens проводит с полным осознанием масштаба последствий.
Никаких других подробностей Альпарслан Байрактар не озвучил, но мы позволим себе предположение, что речь, скорее всего, идет о системах АСУ и КРУЭ. И по первым, и по вторым наши профильные заводы вели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, но точных данных, налажен ли промышленный выпуск, нет.
Понимаем сложность восприятия незнакомых аббревиатур.
Применительно к атомным электростанциям АСУ — это автоматизированные системы управления. Они обеспечивают автоматический сбор и обработку эксплуатационной информации, что позволяет оптимизировать рабочие режимы реактора и прочего оборудования. Важно отметить, что АСУ можно масштабировать от станции до энергосистемы или даже целого энергообъединения. То есть эта сложная компьютеризированная система позволяет тонко встроить кипящий урановый "горшок" в систему производства, распределения и доставки электричества потребителям в пределах района, области или даже страны.
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) — это высоковольтная аппаратура, выполняющая физический прием, распределение и передачу электроэнергии в сетях трехфазного тока. Стандартно в него входят аппаратура коммутации (автоматические силовые включатели/выключатели, выключатели нагрузки, разъединители), устройства защиты (плавкие предохранители и блоки релейной защиты), а также приборы измерения и учета (от счетчиков до измерительных трансформаторов).
Упрощая, АСУ и КРУЭ — это сложная, многоуровневая система управления работой блоков и участков АЭС, а также вывода и дальнейшей передачи электричества. Без них работа реактора невозможна, да и лишена смысла в целом.
Так что немцы — сами или по зловредному наущению — нанесли удар в крайне болезненный нервный узел.
В этой связи взмахи турецкого политического ятагана вполне понятны. Даже с учетом того, что "Росатом" некоторое время назад заказал аналоги у китайских партнеров и подрядчиков, быстро проблема не решится. Оборудование для АЭС уникально и обычно не хранится на складах в товарных количествах, как запчасти к легковым автомобилям. То есть его целиком или частично нужно изготовить — а это время. Производство тоже не идет произвольно: проект российский, а китайские машины и аппараты нужно вписать в строжайшие характеристики с микроскопическими допусками.
После производства оборудование нужно доставить для проведения комплексных испытаний, прогоняя во всех возможных режимах, подтверждая надежность и совместимость. Попутно всю эту громаду железа и электроники нужно легализовать, то есть подогнать под действующие турецкие технико-правовые нормативы, а если потребуется, то разработать и принять новые, соответствующие. Все это требует времени и еще раз времени, что ставит под большой знак вопроса государственную программу энергетического перевооружения Турции, которая составлена с горизонтом реализации уже к 2030 году. В исторической перспективе это практически завтра.
В геополитическом плане происходящее, несомненно, окажет незаметное, но кардинальное влияние на позиции стран-участниц.
Ранее Турция уже обвиняла Соединенные Штаты в аресте денег на счетах турецких подрядных организаций, теперь пришел черед немецкого Siemens, который хоть и частная компания, но олицетворяющая собой Германию и ее внешнеполитический курс в целом. Конечно же, Анкара не выйдет из НАТО
и не разругается вдрызг с Вашингтоном
и Берлином
, но их весьма прохладные отношения совершенно точно не станут теплее и ближе.
Точно так же Турция не станет записным другом России, продолжая всеми возможными способами преследовать собственные интересы, но сам факт несближения с коллективным Западом Москву
вполне устроит. Не нужно дружбы, достаточно прагматичных деловых отношений.
Ну а Россия продолжит строить атомные электростанции, все больше сокращая зависимость от недружественных нам стран.