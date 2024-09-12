https://ria.ru/20240912/turtsiya-1972173680.html

Германия нанесла Турции предательский удар

Германия нанесла Турции предательский удар - РИА Новости, 12.09.2024

Германия нанесла Турции предательский удар

Не устанем повторять, что для понимания исторических процессов, закручивающихся вокруг нашей страны, нужно отодвинуться подальше и посмотреть на картину мира в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:00

2024-09-12T08:00

2024-09-12T11:01

аналитика

технологии

турция

siemens

россия

германия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

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Не устанем повторять, что для понимания исторических процессов, закручивающихся вокруг нашей страны, нужно отодвинуться подальше и посмотреть на картину мира в целом. Ведь Россия существует не в вакууме, она не является абсолютным центром на геополитической шахматной доске, где много игроков-тяжеловесов и все одновременно играют со всеми. Автором свежей скандальной сенсации стал министр энергетики Турции. Он заявил, что строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту внезапно застопорилось — и виной тому концерн Siemens.Из выступления Альпарслана Байрактара следует, что немецкие машиностроители сорвали поставку некоего критически важного оборудования, причем — и это самое главное — пресловутое оборудование у Siemens есть в наличии, хранится на складах, но компания умышленно придерживает его, ссылаясь на антироссийские санкции. В частности, добавил министр, позиция Siemens состоит в том, что запуск АЭС позволит России получать дополнительные прибыли, что не выдерживает никакой критики, так как горизонт окупаемости у подобных проектов не менее пятнадцати-двадцати лет — и это общеизвестный в профильной среде факт.Судя по тональности заявления, Анкара уже особо не рассчитывает на получение продукции тевтонского тяжелого машиностроения, а потому устами министра озвучивает официальную позицию. Заключается она в том, что, поскольку проект "Аккую" для национальной энергетики является вопросом жизни и смерти, Турция, во-первых, рассмотрит актуальность присутствия Siemens на своем рынке в целом. Проще говоря, можно ли заведомо недружественных немцев выставить за дверь без крупного ущерба для своей экономики. Во-вторых, "Росатом" уже заказал аналогичный технический комплект в Китае.Перед нами далеко не первый акт энергетической трагедии, в сюжете которой тесно переплелись турецкие мечты, русский атом и внезапное немецкое коварство, тем более болезненное, что весь этот саботаж Siemens проводит с полным осознанием масштаба последствий.Никаких других подробностей Альпарслан Байрактар не озвучил, но мы позволим себе предположение, что речь, скорее всего, идет о системах АСУ и КРУЭ. И по первым, и по вторым наши профильные заводы вели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, но точных данных, налажен ли промышленный выпуск, нет.Понимаем сложность восприятия незнакомых аббревиатур.Применительно к атомным электростанциям АСУ — это автоматизированные системы управления. Они обеспечивают автоматический сбор и обработку эксплуатационной информации, что позволяет оптимизировать рабочие режимы реактора и прочего оборудования. Важно отметить, что АСУ можно масштабировать от станции до энергосистемы или даже целого энергообъединения. То есть эта сложная компьютеризированная система позволяет тонко встроить кипящий урановый "горшок" в систему производства, распределения и доставки электричества потребителям в пределах района, области или даже страны.Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) — это высоковольтная аппаратура, выполняющая физический прием, распределение и передачу электроэнергии в сетях трехфазного тока. Стандартно в него входят аппаратура коммутации (автоматические силовые включатели/выключатели, выключатели нагрузки, разъединители), устройства защиты (плавкие предохранители и блоки релейной защиты), а также приборы измерения и учета (от счетчиков до измерительных трансформаторов).Упрощая, АСУ и КРУЭ — это сложная, многоуровневая система управления работой блоков и участков АЭС, а также вывода и дальнейшей передачи электричества. Без них работа реактора невозможна, да и лишена смысла в целом.Так что немцы — сами или по зловредному наущению — нанесли удар в крайне болезненный нервный узел.В этой связи взмахи турецкого политического ятагана вполне понятны. Даже с учетом того, что "Росатом" некоторое время назад заказал аналоги у китайских партнеров и подрядчиков, быстро проблема не решится. Оборудование для АЭС уникально и обычно не хранится на складах в товарных количествах, как запчасти к легковым автомобилям. То есть его целиком или частично нужно изготовить — а это время. Производство тоже не идет произвольно: проект российский, а китайские машины и аппараты нужно вписать в строжайшие характеристики с микроскопическими допусками.После производства оборудование нужно доставить для проведения комплексных испытаний, прогоняя во всех возможных режимах, подтверждая надежность и совместимость. Попутно всю эту громаду железа и электроники нужно легализовать, то есть подогнать под действующие турецкие технико-правовые нормативы, а если потребуется, то разработать и принять новые, соответствующие. Все это требует времени и еще раз времени, что ставит под большой знак вопроса государственную программу энергетического перевооружения Турции, которая составлена с горизонтом реализации уже к 2030 году. В исторической перспективе это практически завтра.В геополитическом плане происходящее, несомненно, окажет незаметное, но кардинальное влияние на позиции стран-участниц.Ранее Турция уже обвиняла Соединенные Штаты в аресте денег на счетах турецких подрядных организаций, теперь пришел черед немецкого Siemens, который хоть и частная компания, но олицетворяющая собой Германию и ее внешнеполитический курс в целом. Конечно же, Анкара не выйдет из НАТО и не разругается вдрызг с Вашингтоном и Берлином, но их весьма прохладные отношения совершенно точно не станут теплее и ближе.Точно так же Турция не станет записным другом России, продолжая всеми возможными способами преследовать собственные интересы, но сам факт несближения с коллективным Западом Москву вполне устроит. Не нужно дружбы, достаточно прагматичных деловых отношений.Ну а Россия продолжит строить атомные электростанции, все больше сокращая зависимость от недружественных нам стран.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958363950.html

https://ria.ru/20240911/akkuyu-1972020544.html

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

турция

россия

германия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, технологии, турция, siemens, россия, германия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую"