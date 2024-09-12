https://ria.ru/20240912/tramp-1972218635.html

Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши

Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 12.09.2024

Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:18

2024-09-12T09:18

2024-09-12T09:31

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владимир кузнецов (вован)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп будет угрожать России эскалацией для разрешения украинского конфликта. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса."Я разговариваю с людьми из команды Трампа, и они говорят нам, что они не в курсе, что на самом деле будет делать Трамп, но они говорят нам, что Трамп будет угрожать (президенту России Владимиру) Путину эскалацией, чтобы заключить более выгодную сделку. Я просто передаю то, что мне сказали", - сказал Сикорский.Он подчеркнул, что в ситуации с Украиной на карту поставлен авторитет Вашингтона. "Вы знаете, интересы Соединенных Штатов и ваши не совпадают, но они знают, что на карту поставлен их авторитет. Ни эта администрация, ни следующая не смогут спустить ситуацию на тормозах, потому что это повлияет на их авторитет в глазах всех союзников Америки", - сказал польский министр. Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, Сикорский отметил, что позиция альянса лицемерна: Киеву обещают членство лишь после завершения конфликта, когда ей это будет "уже не нужно". "Я думаю, что некоторые из наших западноевропейских друзей используют идею вступления Украины в НАТО в качестве разменной монеты с Россией, что, знаете ли, не так уж и плохо - уйдите из Украины и тогда мы обещаем вам, что Украина не будет в НАТО. А если не выведете войска, мы заморозим конфликт, то остальная Украина окажется в НАТО. Возможно, они делают такой расчет", - добавил Сикорский.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972206069.html

https://ria.ru/20240522/senator-1947738838.html

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в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский, дональд трамп, владимир кузнецов (вован), нато, алексей столяров (лексус)