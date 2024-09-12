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Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 12.09.2024 (обновлено: 09:31 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/tramp-1972218635.html
Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши
Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 12.09.2024
Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:18
2024-09-12T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
радослав сикорский
дональд трамп
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп будет угрожать России эскалацией для разрешения украинского конфликта. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса."Я разговариваю с людьми из команды Трампа, и они говорят нам, что они не в курсе, что на самом деле будет делать Трамп, но они говорят нам, что Трамп будет угрожать (президенту России Владимиру) Путину эскалацией, чтобы заключить более выгодную сделку. Я просто передаю то, что мне сказали", - сказал Сикорский.Он подчеркнул, что в ситуации с Украиной на карту поставлен авторитет Вашингтона. "Вы знаете, интересы Соединенных Штатов и ваши не совпадают, но они знают, что на карту поставлен их авторитет. Ни эта администрация, ни следующая не смогут спустить ситуацию на тормозах, потому что это повлияет на их авторитет в глазах всех союзников Америки", - сказал польский министр. Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, Сикорский отметил, что позиция альянса лицемерна: Киеву обещают членство лишь после завершения конфликта, когда ей это будет "уже не нужно". "Я думаю, что некоторые из наших западноевропейских друзей используют идею вступления Украины в НАТО в качестве разменной монеты с Россией, что, знаете ли, не так уж и плохо - уйдите из Украины и тогда мы обещаем вам, что Украина не будет в НАТО. А если не выведете войска, мы заморозим конфликт, то остальная Украина окажется в НАТО. Возможно, они делают такой расчет", - добавил Сикорский.
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972206069.html
https://ria.ru/20240522/senator-1947738838.html
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в мире, украина, россия, польша, радослав сикорский, дональд трамп, владимир кузнецов (вован), нато, алексей столяров (лексус)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Дональд Трамп, Владимир Кузнецов (Вован), НАТО, Алексей Столяров (Лексус)
Трамп будет угрожать России эскалацией, заявил глава МИД Польши

Сикорский: Трамп будет угрожать РФ эскалацией для решения конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп будет угрожать России эскалацией для разрешения украинского конфликта. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
"Я разговариваю с людьми из команды Трампа, и они говорят нам, что они не в курсе, что на самом деле будет делать Трамп, но они говорят нам, что Трамп будет угрожать (президенту России Владимиру) Путину эскалацией, чтобы заключить более выгодную сделку. Я просто передаю то, что мне сказали", - сказал Сикорский.
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Он подчеркнул, что в ситуации с Украиной на карту поставлен авторитет Вашингтона. "Вы знаете, интересы Соединенных Штатов и ваши не совпадают, но они знают, что на карту поставлен их авторитет. Ни эта администрация, ни следующая не смогут спустить ситуацию на тормозах, потому что это повлияет на их авторитет в глазах всех союзников Америки", - сказал польский министр.
Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, Сикорский отметил, что позиция альянса лицемерна: Киеву обещают членство лишь после завершения конфликта, когда ей это будет "уже не нужно".
"Я думаю, что некоторые из наших западноевропейских друзей используют идею вступления Украины в НАТО в качестве разменной монеты с Россией, что, знаете ли, не так уж и плохо - уйдите из Украины и тогда мы обещаем вам, что Украина не будет в НАТО. А если не выведете войска, мы заморозим конфликт, то остальная Украина окажется в НАТО. Возможно, они делают такой расчет", - добавил Сикорский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаРадослав СикорскийДональд ТрампВладимир Кузнецов (Вован)НАТОАлексей Столяров (Лексус)
 
 
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