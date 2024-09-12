Главного санитарного врача Татарстана обвинили в мошенничестве
Главврача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана обвинили в мошенничестве
© Фото : ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан"Главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" Елена Сизова
Главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" Елена Сизова. Архивное фото
УФА, 12 сен - РИА Новости. Следственные органы обвинили главного врача центра гигиены и эпидемиологии Татарстана в мошенничестве на 1,6 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по республике в Telegram-канале.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили о задержании главврача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елены Сизовой.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемая создала для фирмы своего знакомого условия для победы на аукционе по поставке центру расходных материалов, что повлекло причинение бюджету учреждения здравоохранения ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей, говорится в релизе. Ей вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"В республике Татарстан главный врач Центра гигиены и эпидемиологии обвиняется в совершении мошенничества… В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой одной из предусмотренных законом мер пресечения", - отметили в СК.
Ее противоправная деятельность была выявлена сотрудниками СК, УФСБ и УЭБиПК МВД.