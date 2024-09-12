https://ria.ru/20240912/tanki-1972314361.html

Группировка "Север" уничтожила два танка ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" уничтожила два танка ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.09.2024

Группировка "Север" уничтожила два танка ВСУ в курском приграничье

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских танков в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:33

2024-09-12T15:33

2024-09-12T15:33

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских танков в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение двух танков ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танкам противника", - говорится в сообщении. Двумя точными выстрелами из противотанкового ракетного комплекса оба танка были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение танков ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух танков ВСУ в приграничном районе Курской области. Машины были поражены точными выстрелами из ПТРК. 2024-09-12T15:33 true PT0M57S

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Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф