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Группировка "Север" уничтожила два танка ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/tanki-1972314361.html
Группировка "Север" уничтожила два танка ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" уничтожила два танка ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Север" уничтожила два танка ВСУ в курском приграничье
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских танков в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:33
2024-09-12T15:33
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских танков в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение двух танков ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танкам противника", - говорится в сообщении. Двумя точными выстрелами из противотанкового ракетного комплекса оба танка были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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Уничтожение танков ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух танков ВСУ в приграничном районе Курской области. Машины были поражены точными выстрелами из ПТРК.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" уничтожила два танка ВСУ в курском приграничье

Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух танков ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух украинских танков в приграничном районе Курской области.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение двух танков ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танкам противника", - говорится в сообщении.
Двумя точными выстрелами из противотанкового ракетного комплекса оба танка были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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