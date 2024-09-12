https://ria.ru/20240912/tanker-1972215746.html

На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом

На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом - РИА Новости, 12.09.2024

На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом

Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на реке Волга в Костроме, пострадавших и разлива топлива нет, говорится в сообщении Западного межрегионального... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:00

2024-09-12T09:00

2024-09-12T09:41

происшествия

кострома

россия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972215578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c9f0533753dd09fbf034f3aef4dd946.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на реке Волга в Костроме, пострадавших и разлива топлива нет, говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Двенадцатого сентября на 601-м километре реки Волга произошло столкновение танкера, следовавшего из Республики Татарстан в город Ярославль, с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая-Каримово. Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, розлива топлива нет. Устанавливается причиненный ущерб", - говорится в сообщении. По данным СК, инцидент произошел в Костроме. Сообщается, что проводится доследственная проверка по факту случившегося. Пожарно-спасательная служба Костромы сообщает со ссылкой на Северную железную дорогу, что танкер задел перекрытие моста, пройдя в пролёт, не предназначенный для грузовых судов.В Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что застрявший танкер "Ленанефть-2029" не влияет на судовой ход на участке Волги в Костроме."Судовой ход свободен. К месту происшествия идет путейский теплоход. Причины происшествия выясняются, на месте работает транспортная прокуратура", - заключили в ведомстве.Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о начале проверки по факту случившегося. "Костромская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется также, что инцидент произошел с судном "Ленанефть-2029".

https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html

https://ria.ru/20240905/teplokhody-1970900489.html

кострома

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновение танкера с железнодорожным мостом на Волге в Костроме Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на Волге в Костроме, пострадавших и разлива топлива нет, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По данным пожарно-спасательной службы Костромы, танкер задел перекрытие моста, пройдя в пролет, не предназначенный для грузовых судов. 2024-09-12T09:00 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кострома, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)