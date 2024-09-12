Рейтинг@Mail.ru
На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 12.09.2024 (обновлено: 09:41 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/tanker-1972215746.html
На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом
На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом - РИА Новости, 12.09.2024
На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом
Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на реке Волга в Костроме, пострадавших и разлива топлива нет, говорится в сообщении Западного межрегионального... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:00
2024-09-12T09:41
происшествия
кострома
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972215578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c9f0533753dd09fbf034f3aef4dd946.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на реке Волга в Костроме, пострадавших и разлива топлива нет, говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Двенадцатого сентября на 601-м километре реки Волга произошло столкновение танкера, следовавшего из Республики Татарстан в город Ярославль, с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая-Каримово. Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, розлива топлива нет. Устанавливается причиненный ущерб", - говорится в сообщении. По данным СК, инцидент произошел в Костроме. Сообщается, что проводится доследственная проверка по факту случившегося. Пожарно-спасательная служба Костромы сообщает со ссылкой на Северную железную дорогу, что танкер задел перекрытие моста, пройдя в пролёт, не предназначенный для грузовых судов.В Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что застрявший танкер "Ленанефть-2029" не влияет на судовой ход на участке Волги в Костроме."Судовой ход свободен. К месту происшествия идет путейский теплоход. Причины происшествия выясняются, на месте работает транспортная прокуратура", - заключили в ведомстве.Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о начале проверки по факту случившегося. "Костромская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется также, что инцидент произошел с судном "Ленанефть-2029".
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html
https://ria.ru/20240905/teplokhody-1970900489.html
кострома
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столкновение танкера с железнодорожным мостом на Волге в Костроме
Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на Волге в Костроме, пострадавших и разлива топлива нет, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По данным пожарно-спасательной службы Костромы, танкер задел перекрытие моста, пройдя в пролет, не предназначенный для грузовых судов.
2024-09-12T09:00
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972215578_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34687661bbf0e2056b309ddc48692d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кострома, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом

В Костроме шедший по Волге в Ярославль танкер столкнулся с ж/д мостом

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на реке Волга в Костроме, пострадавших и разлива топлива нет, говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Двенадцатого сентября на 601-м километре реки Волга произошло столкновение танкера, следовавшего из Республики Татарстан в город Ярославль, с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая-Каримово. Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, розлива топлива нет. Устанавливается причиненный ущерб", - говорится в сообщении.
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Петербурге столкнулись два теплохода
18 августа, 22:06
По данным СК, инцидент произошел в Костроме. Сообщается, что проводится доследственная проверка по факту случившегося.
Пожарно-спасательная служба Костромы сообщает со ссылкой на Северную железную дорогу, что танкер задел перекрытие моста, пройдя в пролёт, не предназначенный для грузовых судов.
В Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что застрявший танкер "Ленанефть-2029" не влияет на судовой ход на участке Волги в Костроме.
"Судовой ход свободен. К месту происшествия идет путейский теплоход. Причины происшествия выясняются, на месте работает транспортная прокуратура", - заключили в ведомстве.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о начале проверки по факту случившегося. "Костромская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется также, что инцидент произошел с судном "Ленанефть-2029".
Вид на реку Дон - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Ростовской области столкнулись два теплохода
5 сентября, 18:33
 
ПроисшествияКостромаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала