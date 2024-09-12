На Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом
В Костроме шедший по Волге в Ярославль танкер столкнулся с ж/д мостом
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на реке Волга в Костроме, пострадавших и разлива топлива нет, говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Двенадцатого сентября на 601-м километре реки Волга произошло столкновение танкера, следовавшего из Республики Татарстан в город Ярославль, с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая-Каримово. Пострадавших нет, задержек в движении по железнодорожному мосту нет, розлива топлива нет. Устанавливается причиненный ущерб", - говорится в сообщении.
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По данным СК, инцидент произошел в Костроме. Сообщается, что проводится доследственная проверка по факту случившегося.
Пожарно-спасательная служба Костромы сообщает со ссылкой на Северную железную дорогу, что танкер задел перекрытие моста, пройдя в пролёт, не предназначенный для грузовых судов.
В Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что застрявший танкер "Ленанефть-2029" не влияет на судовой ход на участке Волги в Костроме.
"Судовой ход свободен. К месту происшествия идет путейский теплоход. Причины происшествия выясняются, на месте работает транспортная прокуратура", - заключили в ведомстве.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о начале проверки по факту случившегося. "Костромская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Уточняется также, что инцидент произошел с судном "Ленанефть-2029".
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