https://ria.ru/20240912/svo-1972328658.html

ВСУ открывают огонь по сдающимся в плен украинцам, рассказал Алаудинов

ВСУ открывают огонь по сдающимся в плен украинцам, рассказал Алаудинов - РИА Новости, 12.09.2024

ВСУ открывают огонь по сдающимся в плен украинцам, рассказал Алаудинов

ВСУ открывают огонь их всех видов вооружения по пытающимся сдаться в плен в Курской области, вывести с передовой удается одного-двух из десяти украинских... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:34

2024-09-12T16:34

2024-09-12T16:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

апты алаудинов

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

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КУРСКАЯ ОБЛ, 12 сен - РИА Новости. ВСУ открывают огонь их всех видов вооружения по пытающимся сдаться в плен в Курской области, вывести с передовой удается одного-двух из десяти украинских военных, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."За счет того, что когда они (военнослужащие ВСУ – ред.) сдаются в плен, делается их побратимами все для того, чтобы ни один из них не добрался до нас живым, по ним открывается огонь из всех орудий, которые только у них есть... За счет этого получается (так, что) примерно из взятых десяти человек в плен вытащить нам удается одного-двоих, потому что их же собратья их сами и убивают", - заявил Алаудинов.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html

https://ria.ru/20240912/bespilotnik-1972329018.html

россия

курская область

брянская область

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Алаудинов: ВСУ открывают огонь по пытающимся сдаться в плен в Курской области ВСУ открывают огонь из всех видов вооружения по пытающимся сдаться в плен в Курской области, вывести с передовой удается одного-двух из десяти украинских солдат, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Алаудинов. По его словам, основная часть военнослужащих ВСУ, перекинутых в Курскую область, были мобилизованы весной 2024. 2024-09-12T16:34 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, апты алаудинов, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов