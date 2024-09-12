https://ria.ru/20240912/svo-1972259827.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 40 военных, бронетранспортер М113... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:13

2024-09-12T12:13

2024-09-12T12:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 40 военных, бронетранспортер М113 производства США, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)