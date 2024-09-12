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Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/svo-1972259827.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 40 военных, бронетранспортер М113... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:13
2024-09-12T12:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 40 военных, бронетранспортер М113 производства США, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ и БТР М113 за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 40 военных, бронетранспортер М113 производства США, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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