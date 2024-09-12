https://ria.ru/20240912/svo-1972258716.html

Группировка "Центр" улучшила позиции

Группировка "Центр" улучшила позиции - РИА Новости, 12.09.2024

Группировка "Центр" улучшила позиции

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 495 военнослужащих, танк и две боевые... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:08

2024-09-12T12:08

2024-09-12T12:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 495 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Дружба, Розовка и Доброполье ДНР."Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 495 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика