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Группировка "Центр" улучшила позиции - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 12.09.2024 (обновлено: 12:17 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/svo-1972258716.html
Группировка "Центр" улучшила позиции
Группировка "Центр" улучшила позиции - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Центр" улучшила позиции
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 495 военнослужащих, танк и две боевые... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:08
2024-09-12T12:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 495 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Дружба, Розовка и Доброполье ДНР."Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 495 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" улучшила позиции

Минобороны: группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 495 военнослужащих, танк и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Дружба, Розовка и Доброполье ДНР.
"Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 495 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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