https://ria.ru/20240912/svo-1972257103.html

Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024

Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:05

2024-09-12T12:05

2024-09-12T12:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)