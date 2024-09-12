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Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 12.09.2024 (обновлено: 12:18 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/svo-1972257103.html
Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:05
2024-09-12T12:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ за сутки

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьВолчанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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