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Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:05
2024-09-12T12:05
2024-09-12T12:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 155 военных ВСУ за сутки