https://ria.ru/20240912/stupino-1972267513.html

В подмосковном Ступине приезжие напали на местных жителей

В подмосковном Ступине приезжие напали на местных жителей - РИА Новости, 12.09.2024

В подмосковном Ступине приезжие напали на местных жителей

Приезжие напали на жителей и полицейского в подмосковном Ступине, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:49

2024-09-12T12:49

2024-09-12T12:53

происшествия

жилье

россия

ступино

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Приезжие напали на жителей и полицейского в подмосковном Ступине, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале.Как уточняет ведомство, возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву повторно доложить о ходе расследования и принять меры к задержанию фигурантов. "В социальных медиа вновь обсуждается нападение приезжих на местных жителей в городе Ступино. Также стало известно о том, что приезжие напали и на сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия. При этом злоумышленники были отпущены полицейскими под подписку о невыезде, несмотря на возбужденное в отношении них уголовное дело в органах внутренних дел по статье 115 и статье 119 УК РФ", - говорится в Telegram-канале СК РФ. В ГУ МВД России по Московской области добавили, что полицейскими задержан 27-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа и его 30-летний товарищ, которые подозреваются в нападении на двух жителей города Ступино. В начале сентября, как уточняет ведомство, возле одного из домов на площади имени В.И. Ленина произошел конфликт между группой людей, который перерос в драку с поножовщиной.

https://ria.ru/20240627/pokushenie-1955861348.html

россия

ступино

московская область (подмосковье)

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происшествия, жилье, россия, ступино, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)