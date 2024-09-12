https://ria.ru/20240912/stoltenberg-1972345733.html

Стало известно, что будет со Столтенбергом после ухода с поста генсека НАТО

Стало известно, что будет со Столтенбергом после ухода с поста генсека НАТО - РИА Новости, 12.09.2024

Стало известно, что будет со Столтенбергом после ухода с поста генсека НАТО

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности после встречи форума в феврале, сообщает издание Politico... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:30

2024-09-12T17:30

2024-09-12T17:30

в мире

йенс столтенберг

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности после встречи форума в феврале, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Генсек НАТО Йенс Столтенберг будет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности, приступит к исполнению обязанностей после собрания элитного оборонного форума в феврале 2025 года", - говорится в сообщении издания. Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем - еще на год. Его полномочия истекают 1 октября 2024 года.

https://ria.ru/20240911/nato-1972070573.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йенс столтенберг, нато, мюнхенская конференция по безопасности