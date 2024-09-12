https://ria.ru/20240912/stavropole-1972263471.html
Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18%
Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18% - РИА Новости, 12.09.2024
Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18%
С начала текущего года в Ставропольском крае произвели 222 тысячи тонн муки, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:29
2024-09-12T12:29
2024-09-12T12:29
ставропольский край
производство
продукты
экспорт
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. С начала текущего года в Ставропольском крае произвели 222 тысячи тонн муки, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Увеличение объемов производства связано с возрастающим спросом на ставропольскую муку среди местных покупателей, увеличением производственных мощностей предприятий перерабатывающей отрасли, а также с развитием экспорта", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Ставрополья Дениса Полюбина.По его словам, региональные производители направляют муку в Китай, Азербайджан, Армению, Туркмению, Афганистан, Ирак и другие страны."Перспективное экспортное направление – Белоруссия. Будем его развивать", - подчеркнул Полюбин.Сотрудничество со странами-партнерами регион укрепляет в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект, а также краевые госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" и "Экономическое развитие и инновационная экономика" помогают наращивать объемы продукции в регионе и выходить предприятиям-экспортерам на новые рынки.
https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html
https://ria.ru/20240906/stavropole-1971016974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
производство, продукты, экспорт
Ставропольский край, Производство, Продукты, Экспорт
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. С начала текущего года в Ставропольском крае произвели 222 тысячи тонн муки, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Увеличение объемов производства связано с возрастающим спросом на ставропольскую муку среди местных покупателей, увеличением производственных мощностей предприятий перерабатывающей отрасли, а также с развитием экспорта", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Ставрополья Дениса Полюбина.
По его словам, региональные производители направляют муку в Китай
, Азербайджан
, Армению
, Туркмению
, Афганистан
, Ирак
и другие страны.
"Перспективное экспортное направление – Белоруссия
. Будем его развивать", - подчеркнул Полюбин.
Сотрудничество со странами-партнерами регион укрепляет в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект, а также краевые госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" и "Экономическое развитие и инновационная экономика" помогают наращивать объемы продукции в регионе и выходить предприятиям-экспортерам на новые рынки.