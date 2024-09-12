https://ria.ru/20240912/stavropole-1972263471.html

Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18%

Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18% - РИА Новости, 12.09.2024

Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18%

С начала текущего года в Ставропольском крае произвели 222 тысячи тонн муки, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:29

2024-09-12T12:29

2024-09-12T12:29

ставропольский край

производство

продукты

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924190728_501:165:3037:1591_1920x0_80_0_0_a35b6903396e65d51fa39a8b4c42b301.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. С начала текущего года в Ставропольском крае произвели 222 тысячи тонн муки, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Увеличение объемов производства связано с возрастающим спросом на ставропольскую муку среди местных покупателей, увеличением производственных мощностей предприятий перерабатывающей отрасли, а также с развитием экспорта", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Ставрополья Дениса Полюбина.По его словам, региональные производители направляют муку в Китай, Азербайджан, Армению, Туркмению, Афганистан, Ирак и другие страны."Перспективное экспортное направление – Белоруссия. Будем его развивать", - подчеркнул Полюбин.Сотрудничество со странами-партнерами регион укрепляет в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект, а также краевые госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" и "Экономическое развитие и инновационная экономика" помогают наращивать объемы продукции в регионе и выходить предприятиям-экспортерам на новые рынки.

https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html

https://ria.ru/20240906/stavropole-1971016974.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

производство, продукты, экспорт