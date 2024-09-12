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Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18% - РИА Новости, 12.09.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
12:29 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/stavropole-1972263471.html
Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18%
Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18% - РИА Новости, 12.09.2024
Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18%
С начала текущего года в Ставропольском крае произвели 222 тысячи тонн муки, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:29
2024-09-12T12:29
ставропольский край
производство
продукты
экспорт
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. С начала текущего года в Ставропольском крае произвели 222 тысячи тонн муки, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства."Увеличение объемов производства связано с возрастающим спросом на ставропольскую муку среди местных покупателей, увеличением производственных мощностей предприятий перерабатывающей отрасли, а также с развитием экспорта", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Ставрополья Дениса Полюбина.По его словам, региональные производители направляют муку в Китай, Азербайджан, Армению, Туркмению, Афганистан, Ирак и другие страны."Перспективное экспортное направление – Белоруссия. Будем его развивать", - подчеркнул Полюбин.Сотрудничество со странами-партнерами регион укрепляет в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект, а также краевые госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" и "Экономическое развитие и инновационная экономика" помогают наращивать объемы продукции в регионе и выходить предприятиям-экспортерам на новые рынки.
https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html
https://ria.ru/20240906/stavropole-1971016974.html
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производство, продукты, экспорт
Ставропольский край, Производство, Продукты, Экспорт

Производство муки увеличилось на Ставрополье на 18%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМука в бункере после помола
Мука в бункере после помола - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мука в бункере после помола
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. С начала текущего года в Ставропольском крае произвели 222 тысячи тонн муки, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Увеличение объемов производства связано с возрастающим спросом на ставропольскую муку среди местных покупателей, увеличением производственных мощностей предприятий перерабатывающей отрасли, а также с развитием экспорта", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Ставрополья Дениса Полюбина.
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По его словам, региональные производители направляют муку в Китай, Азербайджан, Армению, Туркмению, Афганистан, Ирак и другие страны.
"Перспективное экспортное направление – Белоруссия. Будем его развивать", - подчеркнул Полюбин.
Сотрудничество со странами-партнерами регион укрепляет в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект, а также краевые госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" и "Экономическое развитие и инновационная экономика" помогают наращивать объемы продукции в регионе и выходить предприятиям-экспортерам на новые рынки.
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