https://ria.ru/20240912/stavka-1972311742.html
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку - РИА Новости, 12.09.2024
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:24
2024-09-12T15:24
2024-09-12T23:51
европейский центральный банк
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.Согласно решению регулятора, ставка по депозитам снижается на 25 базисных пунктов. При этом, как было объявлено 13 марта, спред между ставкой рефинансирования и ставкой по депозитам будет установлен в 15 базисных пунктов, а между маржинальной ставкой и ставкой рефинансирования - останется неизменным в 25 базисных пунктов.ЕЦБ продолжит следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Регулятор также подтвердил, что намерен своевременно обеспечить возвращение инфляции к 2%. Для этого центробанк будет поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне до тех пор, пока это будет необходимо.ЕЦБ также подтверждает, что будет сокращать объем ценных бумаг программы PEPP в среднем на 7,5 миллиарда евро в месяц, прекращение программы запланировано на конец текущего года.
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европейский центральный банк, в мире
Европейский центральный банк, В мире
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% с 4,25% годовых
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.
Согласно решению регулятора, ставка по депозитам снижается на 25 базисных пунктов. При этом, как было объявлено 13 марта, спред между ставкой рефинансирования и ставкой по депозитам будет установлен в 15 базисных пунктов, а между маржинальной ставкой и ставкой рефинансирования - останется неизменным в 25 базисных пунктов.
ЕЦБ продолжит следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Регулятор также подтвердил, что намерен своевременно обеспечить возвращение инфляции к 2%. Для этого центробанк будет поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне до тех пор, пока это будет необходимо.
ЕЦБ также подтверждает, что будет сокращать объем ценных бумаг программы PEPP в среднем на 7,5 миллиарда евро в месяц, прекращение программы запланировано на конец текущего года.