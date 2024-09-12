Рейтинг@Mail.ru
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 12.09.2024 (обновлено: 23:51 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/stavka-1972311742.html
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку - РИА Новости, 12.09.2024
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:24
2024-09-12T23:51
европейский центральный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802021150_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d1d452fa6b54d8b261816344c02324b2.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.Согласно решению регулятора, ставка по депозитам снижается на 25 базисных пунктов. При этом, как было объявлено 13 марта, спред между ставкой рефинансирования и ставкой по депозитам будет установлен в 15 базисных пунктов, а между маржинальной ставкой и ставкой рефинансирования - останется неизменным в 25 базисных пунктов.ЕЦБ продолжит следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Регулятор также подтвердил, что намерен своевременно обеспечить возвращение инфляции к 2%. Для этого центробанк будет поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне до тех пор, пока это будет необходимо.ЕЦБ также подтверждает, что будет сокращать объем ценных бумаг программы PEPP в среднем на 7,5 миллиарда евро в месяц, прекращение программы запланировано на конец текущего года.
https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802021150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45fa58a92ad0e8a36e82d986db48f554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европейский центральный банк, в мире
Европейский центральный банк, В мире
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку

ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,65% с 4,25% годовых

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Европейского центрального банка во Франкфурте
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.
Согласно решению регулятора, ставка по депозитам снижается на 25 базисных пунктов. При этом, как было объявлено 13 марта, спред между ставкой рефинансирования и ставкой по депозитам будет установлен в 15 базисных пунктов, а между маржинальной ставкой и ставкой рефинансирования - останется неизменным в 25 базисных пунктов.
ЕЦБ продолжит следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Регулятор также подтвердил, что намерен своевременно обеспечить возвращение инфляции к 2%. Для этого центробанк будет поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне до тех пор, пока это будет необходимо.
ЕЦБ также подтверждает, что будет сокращать объем ценных бумаг программы PEPP в среднем на 7,5 миллиарда евро в месяц, прекращение программы запланировано на конец текущего года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Для Европы нашли рецепт спасения
10 сентября, 08:00
 
Европейский центральный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала