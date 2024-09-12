https://ria.ru/20240912/stavka-1972311742.html

ЕЦБ понизил базовую процентную ставку

ЕЦБ понизил базовую процентную ставку - РИА Новости, 12.09.2024

ЕЦБ понизил базовую процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:24

2024-09-12T15:24

2024-09-12T23:51

европейский центральный банк

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,65% с 4,25% годовых, следует из заявления регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Ставка по депозитной линии будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,65% и 3,90% соответственно. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам июльского заседания ставки соответственно составляли 3,75%, 4,25% и 4,5%.Согласно решению регулятора, ставка по депозитам снижается на 25 базисных пунктов. При этом, как было объявлено 13 марта, спред между ставкой рефинансирования и ставкой по депозитам будет установлен в 15 базисных пунктов, а между маржинальной ставкой и ставкой рефинансирования - останется неизменным в 25 базисных пунктов.ЕЦБ продолжит следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Регулятор также подтвердил, что намерен своевременно обеспечить возвращение инфляции к 2%. Для этого центробанк будет поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне до тех пор, пока это будет необходимо.ЕЦБ также подтверждает, что будет сокращать объем ценных бумаг программы PEPP в среднем на 7,5 миллиарда евро в месяц, прекращение программы запланировано на конец текущего года.

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

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европейский центральный банк, в мире