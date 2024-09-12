WSJ: китайские краны с удаленным доступом создают угрозу шпионажа в США
WSJ: китайские краны, используемые в портах США, уязвимы для шпионажа
© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовой контейнер в порту Саванна в США
© AP Photo / Stephen B. Morton
Грузовой контейнер в порту Саванна в США. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специальная комиссия американского конгресса пришла к выводу, что китайские грузовые краны, в частности от производителя ZPMC, используемые в портах США, оснащены встроенной технологией, которая позволяет получить удаленный доступ к кранам, что делает порты уязвимыми для шпионажа, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на полученные результаты расследования.
"Согласно результатам годичного расследования конгресса, китайские грузовые краны, используемые в морских портах США по всей стране, оснащены встроенной технологией, которая может позволить Пекину тайно получить доступ к машинам, что делает их уязвимыми для шпионажа и сбоев", - пишет издание.
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В частности, расследование показало, что базирующийся в Китае производитель кранов ZPMC время от времени "оказывал давление" на операторов портов, требуя сохранения удаленного доступа и проявил особую заинтересованность в запросе удаленного доступа к своим кранам, расположенным на западном побережье.
Как пишет Wall Street Journal, хотя это официально делалось для целей диагностики и обслуживания, комитеты конгресса заявили, что сотовые модемы, встроенные в краны, потенциально могут позволить китайскому правительству получить доступ к кранам. В отчете говорится, что модемы "создают скрытый метод сбора информации и обхода межсетевых экранов таким образом, что это может потенциально нарушить работу порта".
Отмечается, что установка модемов на кранах или производственном оборудовании для сбора данных и улучшения операций не является чем-то необычным, однако "перспектива конфликта с Китаем усиливает риски для США".
Весной Wall Street Journal со ссылкой на данные инициированной конгрессом проверки писало, что грузовые краны китайского производства, установленные в портах США, имеют коммуникационное оборудование неизвестного назначения, которое, как предполагается, потенциально может быть использовано для шпионажа и представлять угрозу национальной безопасности.
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