https://ria.ru/20240912/spetsoperatsiya-1972236625.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:40

2024-09-12T16:40

2024-09-12T17:38

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 12 сентября 2024 годаРоссийские подразделения продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. В течение двух дней противник выбит из десяти населенных пунктов: Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, 10-го Октября и Снагости.Кроме того, за минувшие сутки отражены 13 украинских контратак на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Нанесены удары по 134 районам скопления живой силы и техники, объектам энергетики и военной инфраструктуры, складам боеприпасов. Средства ПВО сбили 59 беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 642 самолета, 283 вертолета, 31457 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 1452 реактивные системы залпового огня, 17993 танка и другие бронемашины, 14488 орудий полевой артиллерии и 25945 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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