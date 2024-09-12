https://ria.ru/20240912/sotszaschita-1972282353.html

Более половины населения мира впервые имеет социальную защиту, сообщила МОТ

Более половины населения мира впервые имеет социальную защиту, сообщила МОТ - РИА Новости, 12.09.2024

Более половины населения мира впервые имеет социальную защиту, сообщила МОТ

Около 52,5% населения мира впервые охвачено системой социального обеспечения, что больше по сравнению с 42,8% в 2015 году, говорится в опубликованном докладе на РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:27

2024-09-12T13:27

2024-09-12T13:27

в мире

международная организация труда

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ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Около 52,5% населения мира впервые охвачено системой социального обеспечения, что больше по сравнению с 42,8% в 2015 году, говорится в опубликованном докладе на сайте Международной организации труда (МОТ). "В докладе о всемирной социальной защите за 2024-26 годы: всеобщая социальная защита в интересах борьбы с изменением климата и справедливого перехода отмечается, что впервые более половины населения мира (52,4%) имеет ту или иную форму социального обеспечения. Этот показатель вырос по сравнению с 42,8%, зарегистрированными в 2015 году, когда были приняты цели в области устойчивого развития", - сказано в документе. Организация подчеркивает, что в 20 странах, наиболее уязвимых к климатическому кризису, 91,3% людей, или 364 миллиона, по-прежнему не имеют какой-либо формы социальной защиты. "В 50 странах, наиболее уязвимых к изменению климата, 75% населения, или 2,1 миллиарда человек, не имеют никакой социальной защиты. На глобальном уровне большинство детей (76,1%) по-прежнему не имеют эффективной социальной защиты. Также существует значительный гендерный разрыв. Фактический охват социальной защиты у женщин ниже, чем у мужчин (50,1% и 54,6% соответственно)", - добавляется в докладе. В МОТ считают, что эти разрывы особенно значительные, учитывая потенциальную роль социальной защиты в смягчении последствий изменения климата и оказании помощи отдельным лицам и обществам в адаптации к новой изменчивой климатической реальности.

https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

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в мире, международная организация труда