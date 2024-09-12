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Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году

Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году - РИА Новости, 12.09.2024

Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году

Специалисты проведут ремонт еще 27 социальных объектов в Подмосковье в 2024 году. В семи учреждениях работы уже завершили. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:17

2024-09-12T18:17

2024-09-12T18:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Специалисты проведут ремонт еще 27 социальных объектов в Подмосковье в 2024 году. В семи учреждениях работы уже завершили. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минсоцразвития региона.Речь идет о преображении семейных, социальных, реабилитационных центров, а также пансионатов. На реализацию этих целей выделили более миллиарда рублей.Как рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева, программа предполагает закупку нового оборудования. Кроме того, в зданиях обновляют коммуникации и создают комфортные условия для посетителей.Так, уже в октябре откроет свои двери центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения. Люди со всей страны смогут пройти бесплатную реабилитацию.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), людмила болатаева