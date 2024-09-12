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Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году - РИА Новости, 12.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:17 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/sotsuchrezhdeniya-1972356713.html
Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году
Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году - РИА Новости, 12.09.2024
Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году
Специалисты проведут ремонт еще 27 социальных объектов в Подмосковье в 2024 году. В семи учреждениях работы уже завершили. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:17
2024-09-12T18:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Специалисты проведут ремонт еще 27 социальных объектов в Подмосковье в 2024 году. В семи учреждениях работы уже завершили. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минсоцразвития региона.Речь идет о преображении семейных, социальных, реабилитационных центров, а также пансионатов. На реализацию этих целей выделили более миллиарда рублей.Как рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева, программа предполагает закупку нового оборудования. Кроме того, в зданиях обновляют коммуникации и создают комфортные условия для посетителей.Так, уже в октябре откроет свои двери центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения. Люди со всей страны смогут пройти бесплатную реабилитацию.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году

© Пресс-служба Министерства социального развития Московской областиБолее миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году
Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Пресс-служба Министерства социального развития Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Специалисты проведут ремонт еще 27 социальных объектов в Подмосковье в 2024 году. В семи учреждениях работы уже завершили. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минсоцразвития региона.
Речь идет о преображении семейных, социальных, реабилитационных центров, а также пансионатов. На реализацию этих целей выделили более миллиарда рублей.
Как рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева, программа предполагает закупку нового оборудования. Кроме того, в зданиях обновляют коммуникации и создают комфортные условия для посетителей.
Так, уже в октябре откроет свои двери центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения. Люди со всей страны смогут пройти бесплатную реабилитацию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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