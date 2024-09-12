https://ria.ru/20240912/sotsuchrezhdeniya-1972356713.html
Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году
Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году - РИА Новости, 12.09.2024
Более миллиарда рублей выделили на ремонт социальных учреждений в 2024 году
Специалисты проведут ремонт еще 27 социальных объектов в Подмосковье в 2024 году. В семи учреждениях работы уже завершили. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:17
2024-09-12T18:17
2024-09-12T18:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355211_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_3b5312c9f75825d87a316760d0aa729f.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Специалисты проведут ремонт еще 27 социальных объектов в Подмосковье в 2024 году. В семи учреждениях работы уже завершили. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минсоцразвития региона.Речь идет о преображении семейных, социальных, реабилитационных центров, а также пансионатов. На реализацию этих целей выделили более миллиарда рублей.Как рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева, программа предполагает закупку нового оборудования. Кроме того, в зданиях обновляют коммуникации и создают комфортные условия для посетителей.Так, уже в октябре откроет свои двери центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения. Люди со всей страны смогут пройти бесплатную реабилитацию.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355211_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_a2f8899438c192f7ef97c61023dfab63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.
Специалисты проведут ремонт еще 27 социальных объектов в Подмосковье в 2024 году. В семи учреждениях работы уже завершили. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на минсоцразвития региона.
Речь идет о преображении семейных, социальных, реабилитационных центров, а также пансионатов. На реализацию этих целей выделили более миллиарда рублей.
Как рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева, программа предполагает закупку нового оборудования. Кроме того, в зданиях обновляют коммуникации и создают комфортные условия для посетителей.
Так, уже в октябре откроет свои двери центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения. Люди со всей страны смогут пройти бесплатную реабилитацию.