https://ria.ru/20240912/sorevnovaniya-1972216712.html

"Дети Азии"-2024 стали самыми массовыми детскими соревнованиями мира

"Дети Азии"-2024 стали самыми массовыми детскими соревнованиями мира - РИА Новости, 12.09.2024

"Дети Азии"-2024 стали самыми массовыми детскими соревнованиями мира

Международные спортивные игры "Дети Азии", которые прошли в Якутске в текущем году, стали самыми массовыми соревнованиями в мире среди детских сборных, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:09

2024-09-12T09:09

2024-09-12T09:09

viii международные спортивные игры "дети азии"

якутск

азия

россия

айсен николаев

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Международные спортивные игры "Дети Азии", которые прошли в Якутске в текущем году, стали самыми массовыми соревнованиями в мире среди детских сборных, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев. "Игры "Дети Азии" в Якутске стали самыми крупными в мире в 2024 году соревнованиями среди детских сборных. В них приняли участие свыше 3 тысяч спортсменов - 30 команд из 24 стран. Для нашей республики, где в 1996 году зародились игры, конечно, очень важно, какой масштаб и признание они сегодня получили", - сказал Николаев. По его словам, уже есть несколько заявок на проведение следующих, девятых летних игр, но окончательное решение о месте их проведения еще не принято. "Решение о месте мероприятия принимает международный комитет игр "Дети Азии", где паритетно представлены Олимпийский совет Азии, Олимпийский комитет России и Республика (Саха) Якутия. По итогам рассмотрения заявок решение планируется принять до конца года", - отметил глава Якутии. Восьмые международные летние игры "Дети Азии" прошли с 25 июня по 7 июля в Якутске. В играх приняли участие команды из 24 стран Азии, трех федеральных округов Российской Федерации, Москвы и Республики Саха (Якутия). Было разыграно 239 комплектов наград. За все время проведения в играх приняли участие более 15 тысяч юных спортсменов из стран Азии и регионов РФ. Игры проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей и юношества в индивидуальных и командных видах спорта. Первые игры состоялись в 1996 году в Якутске. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://rsport.ria.ru/20240707/sivtsev-1958064895.html

https://ria.ru/20240707/maksimov-1958054336.html

якутск

азия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, азия, россия, айсен николаев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)