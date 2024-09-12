https://ria.ru/20240912/soprovozhdenie-1972393636.html
Минобороны Британии сообщило о сопровождении российских судов и корвета
Минобороны Британии сообщило о сопровождении российских судов и корвета - РИА Новости, 12.09.2024
Минобороны Британии сообщило о сопровождении российских судов и корвета
Британский военно-морской флот сопроводил морские суда, корвет и подлодку РФ, тогда как британские военно-воздушные силы перехватили два российских самолета,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:15
2024-09-12T22:15
2024-09-12T22:15
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Британский военно-морской флот сопроводил морские суда, корвет и подлодку РФ, тогда как британские военно-воздушные силы перехватили два российских самолета, говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Великобритании. Российская сторона ранее не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "HMS (Корабль Его Величества - ред.) Iron Duke и HMS Tyne непрерывно следили за четырьмя российскими судами в водах Великобритании, Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) перехватили российские самолеты типа "Медведь", приблизившиеся к зоне интересов Великобритании", - сказано в заявлении. Как утверждает оборонное ведомство, два британских истребителя Typhoon под командованием НАТО поднялись в среду в воздух для перехвата двух российских самолетов типа Bear-F, действовавших вблизи Королевства. Их сопроводили за пределы района полетной информации Великобритании. Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании. Кроме того, по данным британского ведомства, в рамках шестидневной операции британский фрегат HMS Iron Duke сопровождал российскую подлодку "Новороссийск" класса Kilo и вспомогательный буксир "Евгений Чуров", следовавшие через Дуврский пролив в Атлантику. По информации МО Британии, до этого на выходе российских судов из Балтийского моря в направлении Северного моря их сопровождал канадский корабль HMCS Shawinigan, который передал обязанности по наблюдению британскому флоту, когда подлодка подошла к Дуврскому проливу. Когда российские суда покинули воды Великобритании, слежение продолжил французский фрегат FS Auvergne. Все время слежения российская субмарина оставалась на поверхности, говорится в заявлении. Затем, как отмечается, HMS Iron Duke вновь вернулся в Северное море для проведения аналогичной операции слежения за корветом "Стойкий" класса "Стерегущий" и танкером MT Yaz на подходе к Дуврскому проливу. Британский фрегат передал обязанности по наблюдению за российскими судами патрульному кораблю HMS Tyne у северо-западных берегов Франции. Отмечается, что плавание российских судов в обоих случаях осуществлялось в соответствии с правом мирного прохода.
https://ria.ru/20240719/reshenie-1960611434.html
https://ria.ru/20240912/medvedev-1972191926.html
https://ria.ru/20240316/samolet-1933474443.html
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в мире, великобритания, северное море, россия, воздушно-космические силы россии, нато
В мире, Великобритания, Северное море, Россия, Воздушно-космические силы России, НАТО
Минобороны Британии сообщило о сопровождении российских судов и корвета
МО Британии: ВМФ сопроводил российские суда, корвет и подлодку
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Британский военно-морской флот сопроводил морские суда, корвет и подлодку РФ, тогда как британские военно-воздушные силы перехватили два российских самолета, говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Великобритании.
Российская сторона ранее не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС
России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"HMS (Корабль Его Величества - ред.) Iron Duke и HMS Tyne непрерывно следили за четырьмя российскими судами в водах Великобритании, Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) перехватили российские самолеты типа "Медведь", приблизившиеся к зоне интересов Великобритании", - сказано в заявлении.
Как утверждает оборонное ведомство, два британских истребителя Typhoon под командованием НАТО
поднялись в среду в воздух для перехвата двух российских самолетов типа Bear-F, действовавших вблизи Королевства. Их сопроводили за пределы района полетной информации Великобритании.
Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании.
Кроме того, по данным британского ведомства, в рамках шестидневной операции британский фрегат HMS Iron Duke сопровождал российскую подлодку "Новороссийск" класса Kilo и вспомогательный буксир "Евгений Чуров", следовавшие через Дуврский пролив в Атлантику.
По информации МО Британии, до этого на выходе российских судов из Балтийского моря
в направлении Северного моря
их сопровождал канадский корабль HMCS Shawinigan, который передал обязанности по наблюдению британскому флоту, когда подлодка подошла к Дуврскому проливу. Когда российские суда покинули воды Великобритании, слежение продолжил французский фрегат FS Auvergne.
Все время слежения российская субмарина оставалась на поверхности, говорится в заявлении.
Затем, как отмечается, HMS Iron Duke вновь вернулся в Северное море для проведения аналогичной операции слежения за корветом "Стойкий" класса "Стерегущий" и танкером MT Yaz на подходе к Дуврскому проливу. Британский фрегат передал обязанности по наблюдению за российскими судами патрульному кораблю HMS Tyne у северо-западных берегов Франции
.
Отмечается, что плавание российских судов в обоих случаях осуществлялось в соответствии с правом мирного прохода.