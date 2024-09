https://ria.ru/20240912/smi-1971831033.html

Путин тут ни при чем. Стало известно, почему Запад сорвал переговоры о мире

Путин тут ни при чем. Стало известно, почему Запад сорвал переговоры о мире

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Особое внимание Лондона к Украине получило новое объяснение. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, приложивший немало усилий к разжиганию конфликта, мог исходить из коммерческих интересов. Ранее неизвестные подробности его работы на высшем государственном посту способны обернуться уголовным делом.Друг ЗеленскогоУ провала соглашений в Стамбуле весной 2022-го есть как минимум одно имя. По словам главы украинской делегации и лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Киев отказался от диалога с Москвой, послушавшись Джонсона. Россия настаивала на нейтралитете Украины и официальном отказе от НАТО. Однако британский премьер, лично прибыв в Киев, посоветовал ни на что не соглашаться и "просто воевать".Сам Джонсон не отрицает: был на Украине в апреле 2022-го и пообещал Зеленскому "поддержку на 1000 процентов" в случае продолжения конфликта.Он первым из западных лидеров приехал тогда на Украину. За полгода Лондон выделил Киеву почти три миллиарда долларов, уступив только Вашингтону, потратившему более восьми. При этом Великобритания способствовала поставкам оружия и из третьих стран.Даже в Пентагоне отметили: англичане "лидируют среди союзников и партнеров по оказанию помощи Украине".Джонсона уволили в сентябре 2022-го — после многочисленных скандалов. В частности — из-за устроенной им вечеринки в пандемию COVID-19, ремонта квартиры за счет доноров Консервативной партии. Отставка "близкого друга" сильно огорчила Киев."Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваша личность и харизма делали это особенным", — обратился в те дни к Джонсону Зеленский. Однако и сам скандальный политик Украину не забыл.Странная компанияВ мае 2024-го он стал сопредседателем Better Earth Limited (BEL) — консалтинговой компании по декарбонизации (отказу от углеводородов) энергетики. BEL — зарегистрированная в офшоре на Виргинских островах "дочка" американской Uranium Energy Corp, специализирующейся на разведке месторождений и добыче урана.Британские СМИ предполагают, что у Джонсона давние связи с исполнительным директором Uranium Energy Амиром Аднани. Весной 2022-го глава британского правительства встретился в Лондоне со Скоттом Мелбаем, вице-президентом корпорации. Сейчас они оба отказываются давать комментарии о том разговоре, который, к слову, не был зафиксирован в журнале встреч премьера.Не исключено, что там шла речь и об Украине. Британия с тех пор активно поддерживает украинскую атомную энергетику. В августе прошлого года Лондон выделил Киеву 245 миллионов долларов на закупку ядерного топлива для АЭС у западных производителей. А у Джонсона, конечно, есть возможности для лоббирования подобных решений.Уран добывают в Днепропетровской и Кировоградской областях. В перспективе — разработка участков в Николаевской. В 2023-м министр энергетики Герман Галущенко заявил о намерении Украины выйти на международный рынок ядерного топлива. Западные партнеры помогут — понятно, небескорыстно.Судьба премьераВнимание британских журналистов также привлекло назначение в руководство Better Earth Шарлотты Оуэн, которая ранее никогда не занималась вопросами энергетики. Судя по всему, у отставного премьера с ней сложились особые отношения. Оуэн начинала карьеру стажером в канцелярии Министерства иностранных дел, когда ведомство возглавлял именно Джонсон. Став премьером, он взял ее себе в помощники.Уже после отставки Джонсон сумел продвинуть Оуэн в палату лордов (верхнюю плату британского парламента) с присвоением пожизненного пэрства. Средний возраст пэров — 71 год. Баронессе из Олдерли-Эдж с опытом работы всего несколько лет — 30. Ее роль в правительственных и частных структурах до сих пор неясна, а странные кадровые решения постоянно вызывают споры.За несколько дней до сложения полномочий Джонсон объявил о почти 800-миллионных инвестициях в строительство атомного реактора британской АЭС "Сайзвел", пояснив, что стране нужна масштабная ядерная программа. В Uranium Energy Corp это горячо приветствовали.В общем, Better Earth под зеленой повесткой продвигает замену угольной и газовой энергетики на атомную, что, очевидно, выгодно Uranium Energy и другим представителям этого бизнеса. Как отмечает пресса, пока нельзя доказать, что Джонсон лоббирует их интересы. Однако на Даунинг-стрит опасаются различных рисков из-за непрозрачности компании.Назревающий скандал усугубит и то, что Джонсон на посту премьера мог выполнять просьбы американской частной корпорации. Если офис регистратора лоббистов выявит нарушения, неизбежен созыв специальной правительственной комиссии.В свое время так случилось с Дэвидом Кэмероном. Его обвиняли в содействии финансовой компании Greensill через Риши Сунака, возглавлявшего казначейство.Тогда обошлось без уголовного дела. У Джонсона так может и не получиться.

