В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине
МИД Швейцарии: идет работа над привлечением России к переговорам по Украине
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.
"Швейцария поддерживает все мирные усилия. На Бюргенштокской конференции Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Швейцария с самого начала говорила, что мир возможен только с Россией. Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00