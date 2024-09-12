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В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/shveytsariya-1972357866.html
В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине
В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.09.2024
В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине
МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:23
2024-09-12T18:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
швейцария
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер. "Швейцария поддерживает все мирные усилия. На Бюргенштокской конференции Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Швейцария с самого начала говорила, что мир возможен только с Россией. Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России", - сказал он. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине

МИД Швейцарии: идет работа над привлечением России к переговорам по Украине

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.
"Швейцария поддерживает все мирные усилия. На Бюргенштокской конференции Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Швейцария с самого начала говорила, что мир возможен только с Россией. Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
 
 
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