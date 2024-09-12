https://ria.ru/20240912/shveytsariya-1972357866.html

В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине

В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине - РИА Новости, 12.09.2024

В Швейцарии заявили, что пытаются привлечь Россию к переговорам по Украине

МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:23

2024-09-12T18:23

2024-09-12T18:23

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ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер. "Швейцария поддерживает все мирные усилия. На Бюргенштокской конференции Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Швейцария с самого начала говорила, что мир возможен только с Россией. Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России", - сказал он. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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россия, украина, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире