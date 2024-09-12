https://ria.ru/20240912/shveytsariya-1972352428.html

КНР и Бразилия отклонили предложение платформы для мирного плана Швейцарией

КНР и Бразилия отклонили предложение платформы для мирного плана Швейцарией - РИА Новости, 12.09.2024

КНР и Бразилия отклонили предложение платформы для мирного плана Швейцарией

Швейцария предложила Китаю и Бразилии платформу для представления своего мирного плана по Украине, который не обсуждался на июньской конференции в Швейцарии, но РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:01

2024-09-12T18:01

2024-09-12T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

бразилия

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_c7b03b4e7f6f9ee0e360cdc7541c4ca4.jpg

ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Швейцария предложила Китаю и Бразилии платформу для представления своего мирного плана по Украине, который не обсуждался на июньской конференции в Швейцарии, но на данный момент они отказались это сделать, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер. Владимир Зеленский ранее пренебрежительно отзывался о мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине. "Нет, этот план не был включен в повестку дня (на конференции в Бюргенштоке - ред.). Однако мы предложили Китаю и Бразилии платформу для изложения своей точки зрения. Обе страны не хотели этого делать в данный момент", - сказал Эльчингер. Он добавил, что Швейцария ознакомилась с этим мирным планом и что представитель Берна посетил Китай сразу после конференции в Бюргенштоке, чтобы в том числе обсудить его. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240911/sammit-1971961410.html

https://ria.ru/20240910/lyuksemburg-1971812952.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969462961.html

китай

украина

бразилия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, бразилия, швейцария