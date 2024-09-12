КНР и Бразилия отклонили предложение платформы для мирного плана Швейцарией
Швейцария предлагала Китаю и Бразилии платформу на летнем саммите по Украине
© Фото : Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Фото : Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Швейцария предложила Китаю и Бразилии платформу для представления своего мирного плана по Украине, который не обсуждался на июньской конференции в Швейцарии, но на данный момент они отказались это сделать, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.
Владимир Зеленский ранее пренебрежительно отзывался о мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине.
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"Нет, этот план не был включен в повестку дня (на конференции в Бюргенштоке - ред.). Однако мы предложили Китаю и Бразилии платформу для изложения своей точки зрения. Обе страны не хотели этого делать в данный момент", - сказал Эльчингер.
Он добавил, что Швейцария ознакомилась с этим мирным планом и что представитель Берна посетил Китай сразу после конференции в Бюргенштоке, чтобы в том числе обсудить его.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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