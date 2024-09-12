https://ria.ru/20240912/shvetsiya-1972314633.html

В Швеции хотят удвоить расходы на гражданскую оборону в течение трех лет

В Швеции хотят удвоить расходы на гражданскую оборону в течение трех лет - РИА Новости, 12.09.2024

В Швеции хотят удвоить расходы на гражданскую оборону в течение трех лет

Правительство Швеции планирует удвоить расходы на гражданскую оборону в течение трех лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра гражданской... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:34

2024-09-12T15:34

2024-09-12T15:34

швеция

россия

финляндия

владимир путин

дмитрий киселев

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство Швеции планирует удвоить расходы на гражданскую оборону в течение трех лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра гражданской обороны страны Карла-Оскара Болина. "Шведское правительство в четверг заявило, что планирует удвоить бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет для подготовки к военному времени", - говорится в материале. По данным агентства, Болин заявил, что в 2024 году правительство Швеции потратит дополнительные 2 миллиарда шведских крон (192 миллиона долларов) на расходы бюджета на гражданскую оборону. По словам министра, в правительстве ожидают, что к 2028 году ежегодные расходы в этой сфере составят 15 миллиардов крон (1,4 миллиарда долларов). Как уточняет Франс Пресс, выделенные средства планируется направить на усовершенствование системы здравоохранения, аварийно-спасательных служб, продовольственного снабжения и поставки питьевой воды, транспортной системы и энергетической инфраструктуры. В июле шведское министерство обороны сообщило, что правительство Швеции поручило агентству по чрезвычайным ситуациям (MSB) и административным округам разработать планирование мер по усилению защиты гражданского населения. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240826/finlyandiya-1968088557.html

https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html

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швеция, россия, финляндия, владимир путин, дмитрий киселев