https://ria.ru/20240912/shpionazh-1972382692.html
Четверых американцев признали виновными в иноагентской работе на Россию
Четверых американцев признали виновными в иноагентской работе на Россию - РИА Новости, 12.09.2024
Четверых американцев признали виновными в иноагентской работе на Россию
Во Флориде жюри присяжных признало четверых американцев виновными в "иноагентской работе в интересах правительства России", говорится в заявлении Минюста США. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:34
2024-09-12T20:34
2024-09-12T21:55
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ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Во Флориде жюри присяжных признало четверых американцев виновными в "иноагентской работе в интересах правительства России", говорится в заявлении Минюста США."Присяжные признали виновными Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года, все из Сент-Луиса, и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет, из Атланты в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства", — указали в ведомстве.Все эти люди якобы связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым. Утверждается, что он в координации с ФСБ организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, чтобы "сеять раздор и вмешиваться в выборы в США".В американском Минюсте считают, что Ионов якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию. Речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии, в которой, как сообщается, также состояли Йешитела, Хесс, Невел и Ромэйн-младший.За информацию, которая поможет установить местонахождение главы российского движения, объявили награду до десяти миллионов долларов.Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные заявления абсолютно голословными. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих эти утверждения.
https://ria.ru/20240907/ssha-1971207186.html
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россия, сша, в мире, флорида, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сергей лавров
Россия, США, В мире, Флорида, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Четверых американцев признали виновными в иноагентской работе на Россию
В США 4 граждан признали виновными в иноагентской работе в интересах РФ
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости.
Во Флориде жюри присяжных признало четверых американцев виновными в "иноагентской работе в интересах правительства России", говорится в заявлении
Минюста США.
"Присяжные признали виновными Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года, все из Сент-Луиса, и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет, из Атланты в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства", — указали в ведомстве.
Все эти люди якобы связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым. Утверждается, что он в координации с ФСБ
организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, чтобы "сеять раздор и вмешиваться в выборы в США".
В американском Минюсте считают, что Ионов якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию. Речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии, в которой, как сообщается, также состояли Йешитела, Хесс, Невел и Ромэйн-младший.
За информацию, которая поможет установить местонахождение главы российского движения, объявили награду до десяти миллионов долларов.
Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
называл подобные заявления абсолютно голословными. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров
подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих эти утверждения.