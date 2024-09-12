https://ria.ru/20240912/shpionazh-1972382692.html

Четверых американцев признали виновными в иноагентской работе на Россию

Четверых американцев признали виновными в иноагентской работе на Россию - РИА Новости, 12.09.2024

Четверых американцев признали виновными в иноагентской работе на Россию

Во Флориде жюри присяжных признало четверых американцев виновными в "иноагентской работе в интересах правительства России", говорится в заявлении Минюста США. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:34

2024-09-12T20:34

2024-09-12T21:55

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сша

в мире

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Во Флориде жюри присяжных признало четверых американцев виновными в "иноагентской работе в интересах правительства России", говорится в заявлении Минюста США."Присяжные признали виновными Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года, все из Сент-Луиса, и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет, из Атланты в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства", — указали в ведомстве.Все эти люди якобы связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым. Утверждается, что он в координации с ФСБ организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, чтобы "сеять раздор и вмешиваться в выборы в США".В американском Минюсте считают, что Ионов якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию. Речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии, в которой, как сообщается, также состояли Йешитела, Хесс, Невел и Ромэйн-младший.За информацию, которая поможет установить местонахождение главы российского движения, объявили награду до десяти миллионов долларов.Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные заявления абсолютно голословными. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих эти утверждения.

https://ria.ru/20240907/ssha-1971207186.html

https://ria.ru/20240906/kreml-1971045016.html

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россия, сша, в мире, флорида, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сергей лавров