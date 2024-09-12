https://ria.ru/20240912/sevflot-1972210380.html

Севфлот отразил воздушный налет условного противника в Баренцевом море

Севфлот отразил воздушный налет условного противника в Баренцевом море - РИА Новости, 12.09.2024

Севфлот отразил воздушный налет условного противника в Баренцевом море

Противолодочные корабли Северного флота отразила воздушный налет условного противника в акватории Баренцева моря в рамках учений "Океан-2024", сообщило... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:54

2024-09-12T07:54

2024-09-12T07:58

россия

баренцево море

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Противолодочные корабли Северного флота отразила воздушный налет условного противника в акватории Баренцева моря в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан – 2024" противолодочные корабли Северного флота отразили налёт средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Баренцевом море. Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" провели совместное учение по отражению СВН условного противника с применением комплексов противовоздушной обороны и выполнением боевой стрельбы по имитированным воздушным целям", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, в боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы "Кинжал", способные надежно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при нападении различных СВН условного противника с различных высот и направлений. Для отработки ударов авиацией и крылатыми ракетами малый ракетный корабль "Рассвет" выполнил пуск ракет-мишеней "Саман". Самолёты смешанного авиационного корпуса Северного флота поставили несколько имитированных воздушных целей – САБ-250, они были успешно поражены боевыми расчетами зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов кораблей. "В соответствии с планом подготовки ВС РФ соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году", - добавили в МО РФ. В Минобороны отметили, что в маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Оборонное ведомство в качестве основных задач стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" обозначило проверку готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1972041314.html

https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html

россия

баренцево море

северный ледовитый океан

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россия, баренцево море, северный ледовитый океан