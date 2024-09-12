https://ria.ru/20240912/sevastopol-1972345923.html
Жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку подрыва машины военного
Жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку подрыва машины военного - РИА Новости, 12.09.2024
Жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку подрыва машины военного
Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя Владимира Пазина, передавшего представителю иностранного государства данные... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:31
2024-09-12T17:31
2024-09-12T17:32
происшествия
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ростовская область
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя Владимира Пазина, передавшего представителю иностранного государства данные о российском военном и готовившего подрыв его автомобиля, сообщила прокуратура Ростовской области. Было установлено, что в 2023 году Пазин собрал и передал представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему ВС России, и окружающей обстановке. По указанию того же лица, Пазин извлек из тайника самодельное взрывное устройство и намеревался привести его в действие, установив в автомобиль. Его остановили сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240903/krym-1970164783.html
https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html
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происшествия, севастополь, ростовская область, вооруженные силы рф
Происшествия, Севастополь, Ростовская область, Вооруженные силы РФ
Жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку подрыва машины военного
Житель Севастополя получил 16 лет колонии за подготовку подрыва авто военного РФ