https://ria.ru/20240912/sevastopol-1972345923.html

Жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку подрыва машины военного

Жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку подрыва машины военного - РИА Новости, 12.09.2024

Жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку подрыва машины военного

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя Владимира Пазина, передавшего представителю иностранного государства данные... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:31

2024-09-12T17:31

2024-09-12T17:32

происшествия

севастополь

ростовская область

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя Владимира Пазина, передавшего представителю иностранного государства данные о российском военном и готовившего подрыв его автомобиля, сообщила прокуратура Ростовской области. Было установлено, что в 2023 году Пазин собрал и передал представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспортного средства, принадлежащего военнослужащему ВС России, и окружающей обстановке. По указанию того же лица, Пазин извлек из тайника самодельное взрывное устройство и намеревался привести его в действие, установив в автомобиль. Его остановили сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240903/krym-1970164783.html

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севастополь

ростовская область

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происшествия, севастополь, ростовская область, вооруженные силы рф