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ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч физлиц и организаций - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972308834.html
ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч физлиц и организаций
ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч физлиц и организаций - РИА Новости, 12.09.2024
ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч физлиц и организаций
Совет ЕС в четверг официально заявил, что продлил до 15 марта 2025 года действующие с 2014 года персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:14
2024-09-12T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг официально заявил, что продлил до 15 марта 2025 года действующие с 2014 года персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых Брюссель считает причастными к так называемой "угрозе суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", следует из заявления Совета. "Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года", - указывается в документе. Там сообщается, что в отношении двух фигурантов санкции не будут продлены, из списков также будут удалены пять скончавшихся. Ранее СМИ сообщали, что санкции, вероятно, не продлят в отношении Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.
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в мире, брюссель, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч физлиц и организаций

Совет ЕС продлил санкции против 2 тыс физлиц и организаций до 15 марта 2025 года

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг официально заявил, что продлил до 15 марта 2025 года действующие с 2014 года персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых Брюссель считает причастными к так называемой "угрозе суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", следует из заявления Совета.
"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года", - указывается в документе.
Там сообщается, что в отношении двух фигурантов санкции не будут продлены, из списков также будут удалены пять скончавшихся.
Ранее СМИ сообщали, что санкции, вероятно, не продлят в отношении Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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