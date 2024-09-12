https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972308834.html

ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч физлиц и организаций

ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч физлиц и организаций - РИА Новости, 12.09.2024

ЕС продлил персональные санкции против двух тысяч физлиц и организаций

Совет ЕС в четверг официально заявил, что продлил до 15 марта 2025 года действующие с 2014 года персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:14

2024-09-12T15:14

2024-09-12T15:14

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Совет ЕС в четверг официально заявил, что продлил до 15 марта 2025 года действующие с 2014 года персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых Брюссель считает причастными к так называемой "угрозе суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", следует из заявления Совета. "Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года", - указывается в документе. Там сообщается, что в отношении двух фигурантов санкции не будут продлены, из списков также будут удалены пять скончавшихся. Ранее СМИ сообщали, что санкции, вероятно, не продлят в отношении Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.

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в мире, брюссель, украина, евросоюз, санкции в отношении россии