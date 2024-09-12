https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972281110.html
В российском посольстве заявили об антироссийской политике Британии
В российском посольстве заявили об антироссийской политике Британии - РИА Новости, 12.09.2024
В российском посольстве заявили об антироссийской политике Британии
Новое лейбористское правительство Великобритании продолжает тупиковую антироссийскую санкционную политику своих предшественников, удушая ограничительными мерами РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:24
2024-09-12T13:24
2024-09-12T13:24
в мире
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Новое лейбористское правительство Великобритании продолжает тупиковую антироссийскую санкционную политику своих предшественников, удушая ограничительными мерами собственную экономику, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Удушая собственную экономику искусственными ограничителями, новое лейбористское правительство уверенно продолжает тупиковую политику своих предшественников, и результаты уже налицо: в то время как российская экономика, по прогнозам, в текущем году вырастет почти на 4%, британская застыла на нулевой отметке", - заявили в дипмиссии.
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в мире
В российском посольстве заявили об антироссийской политике Британии
Посольство РФ в Лондоне: Британия продолжает тупиковую антироссийскую политику
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Новое лейбористское правительство Великобритании продолжает тупиковую антироссийскую санкционную политику своих предшественников, удушая ограничительными мерами собственную экономику, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Удушая собственную экономику искусственными ограничителями, новое лейбористское правительство уверенно продолжает тупиковую политику своих предшественников, и результаты уже налицо: в то время как российская экономика, по прогнозам, в текущем году вырастет почти на 4%, британская застыла на нулевой отметке", - заявили в дипмиссии.