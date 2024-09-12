https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972281110.html

В российском посольстве заявили об антироссийской политике Британии

В российском посольстве заявили об антироссийской политике Британии - РИА Новости, 12.09.2024

В российском посольстве заявили об антироссийской политике Британии

Новое лейбористское правительство Великобритании продолжает тупиковую антироссийскую санкционную политику своих предшественников, удушая ограничительными мерами РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:24

2024-09-12T13:24

2024-09-12T13:24

в мире

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Новое лейбористское правительство Великобритании продолжает тупиковую антироссийскую санкционную политику своих предшественников, удушая ограничительными мерами собственную экономику, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Удушая собственную экономику искусственными ограничителями, новое лейбористское правительство уверенно продолжает тупиковую политику своих предшественников, и результаты уже налицо: в то время как российская экономика, по прогнозам, в текущем году вырастет почти на 4%, британская застыла на нулевой отметке", - заявили в дипмиссии.

https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960869026.html

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