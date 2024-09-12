https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972280555.html

Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций

Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций - РИА Новости, 12.09.2024

Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций

Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые ограничительные меры против России, выразило сожаление, что на Западе санкции во многом подменили поиск... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:22

2024-09-12T13:22

2024-09-12T13:22

в мире

санкции в отношении россии

лондон

россия

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые ограничительные меры против России, выразило сожаление, что на Западе санкции во многом подменили поиск взаимоприемлемых решений в международных делах. "Сожалеем, что санкционный ритуал, по инерции включаемый странами Запада в привязке к тем или иным информационным поводам, во многом подменил для них поиск взаимоприемлемых решений в международных делах на базе равноправия и взаимного уважения", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20240906/aliev-1971071046.html

лондон

россия

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в мире, санкции в отношении россии, лондон, россия