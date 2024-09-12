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Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций - РИА Новости, 12.09.2024
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13:22 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972280555.html
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций - РИА Новости, 12.09.2024
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций
Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые ограничительные меры против России, выразило сожаление, что на Западе санкции во многом подменили поиск... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:22
2024-09-12T13:22
в мире
санкции в отношении россии
лондон
россия
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые ограничительные меры против России, выразило сожаление, что на Западе санкции во многом подменили поиск взаимоприемлемых решений в международных делах. "Сожалеем, что санкционный ритуал, по инерции включаемый странами Запада в привязке к тем или иным информационным поводам, во многом подменил для них поиск взаимоприемлемых решений в международных делах на базе равноправия и взаимного уважения", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
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в мире, санкции в отношении россии, лондон, россия
В мире, Санкции в отношении России, Лондон, Россия
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций

Посольство РФ в Лондоне: санкции Запада подменили поиск взаимоприемлемых решений

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые ограничительные меры против России, выразило сожаление, что на Западе санкции во многом подменили поиск взаимоприемлемых решений в международных делах.
"Сожалеем, что санкционный ритуал, по инерции включаемый странами Запада в привязке к тем или иным информационным поводам, во многом подменил для них поиск взаимоприемлемых решений в международных делах на базе равноправия и взаимного уважения", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
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