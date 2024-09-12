https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972280555.html
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций - РИА Новости, 12.09.2024
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций
Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые ограничительные меры против России, выразило сожаление, что на Западе санкции во многом подменили поиск... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:22
2024-09-12T13:22
2024-09-12T13:22
в мире
санкции в отношении россии
лондон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151816/15/1518161517_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ec7b769f757b2da302f08b7854ff8103.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые ограничительные меры против России, выразило сожаление, что на Западе санкции во многом подменили поиск взаимоприемлемых решений в международных делах. "Сожалеем, что санкционный ритуал, по инерции включаемый странами Запада в привязке к тем или иным информационным поводам, во многом подменил для них поиск взаимоприемлемых решений в международных делах на базе равноправия и взаимного уважения", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20240906/aliev-1971071046.html
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151816/15/1518161517_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_feb0ed5a4de6535602327c8fb5cf435c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, лондон, россия
В мире, Санкции в отношении России, Лондон, Россия
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций
Посольство РФ в Лондоне: санкции Запада подменили поиск взаимоприемлемых решений