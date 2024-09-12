https://ria.ru/20240912/rozysk-1972360534.html

МВД России объявило в розыск немецкого и украинского журналистов

МВД России объявило в розыск немецкого и украинского журналистов - РИА Новости, 12.09.2024

МВД России объявило в розыск немецкого и украинского журналистов

Немецкий журналист Николас Коннолли и украинский корреспондент Наталья Нагорная, против которых заведено дело за незаконное пересечение госграницы России,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:37

2024-09-12T18:37

2024-09-12T18:51

россия

курская область

италия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Николас Коннолли и украинский корреспондент Наталья Нагорная, против которых заведено дело за незаконное пересечение госграницы России, объявлены в розыск, следует из базы МВД РФ. "Николас Коннолли, 22.05.1986. Национальность: англичанин. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указывается. Кроме того, в базе розыска значится украинка Наталья Нагорная 1984 года рождения. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ сообщил в конце августа, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.

https://ria.ru/20240912/zhurnalisty-1972353380.html

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россия, курская область, италия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность