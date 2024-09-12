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МВД объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:20 12.09.2024 (обновлено: 18:29 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rozysk-1972357247.html
МВД объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы
МВД объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы - РИА Новости, 12.09.2024
МВД объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы
МВД РФ объявило в розыск украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко, против которых возбуждено дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:20
2024-09-12T18:29
россия
специальная военная операция на украине
курская область
италия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко, против которых возбуждено дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области, следует из базы ведомства."Диана Буцко, 9.11.1993. Национальность: украинка. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указывается.Кроме того, в базе розыска значится украинка Олеся Боровик 1987 года рождения.Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.ЦОС ФСБ РФ сообщил в конце августа, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.
https://ria.ru/20240911/mid-1972098742.html
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россия, курская область, италия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Италия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
МВД объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы

МВД РФ объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко, против которых возбуждено дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области, следует из базы ведомства.
"Диана Буцко, 9.11.1993. Национальность: украинка. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указывается.
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Кроме того, в базе розыска значится украинка Олеся Боровик 1987 года рождения.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ЦОС ФСБ РФ сообщил в конце августа, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьИталияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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