https://ria.ru/20240912/rozysk-1972357247.html

МВД объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы

МВД объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы - РИА Новости, 12.09.2024

МВД объявило в розыск украинских журналисток, обвиняемых в переходе границы

МВД РФ объявило в розыск украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко, против которых возбуждено дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:20

2024-09-12T18:20

2024-09-12T18:29

россия

специальная военная операция на украине

курская область

италия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко, против которых возбуждено дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области, следует из базы ведомства."Диана Буцко, 9.11.1993. Национальность: украинка. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указывается.Кроме того, в базе розыска значится украинка Олеся Боровик 1987 года рождения.Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.ЦОС ФСБ РФ сообщил в конце августа, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.

https://ria.ru/20240911/mid-1972098742.html

https://ria.ru/20240909/ssha-1971517267.html

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россия, курская область, италия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия