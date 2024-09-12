https://ria.ru/20240912/rossiyanin-1972200091.html
Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина обучали терроризму
Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина обучали терроризму - РИА Новости, 12.09.2024
Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина обучали терроризму
Россиянин, объявленный в розыск и заочно арестованный за участие в террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS, запрещена в РФ), финансировал ее и... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:16
2024-09-12T03:16
2024-09-12T03:16
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянин, объявленный в розыск и заочно арестованный за участие в террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS, запрещена в РФ), финансировал ее и проходил обучение терроризму, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина, исповедуя радикальные формы ислама, поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике, решил лично участвовать в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций, улетел из Москвы и вступил в "Исламское государство"* (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), а затем - в "Хайят Тахрир аш-Шам"*. "Обвиняемый вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*,... где стал участвовать в деятельности указанной организации путем прохождения обучения, а также пропаганды терроризма", - говорится в документах. Отмечается, что на своей странице в соцсети мужчина размещал видеоролики, содержащие признаки публичной пропаганды терроризма и деятельности ИГ* и НТS*. Также фигурант дела опубликовал сведения о прохождении им и другими участниками НТS* обучения для террористической деятельности - они получили практические навыки на занятиях по физической и психологической подготовке, изучали способы совершения преступлений, правила обращения с оружием. Также из документов следует, что обвиняемый в соцсети создал еще одну страницу "в целях организации финансирования террористической деятельности". Ранее Киев предложил предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, писала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники. Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации НТS* для привлечения боевиков к операциям против России. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240903/matvienko-1970137567.html
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юрий пивоваров, россия, киев, украина, в мире
Юрий Пивоваров, Россия, Киев, Украина, В мире
Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина обучали терроризму
Разыскиваемый за участие в организации НТS россиянин обучался терроризму
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянин, объявленный в розыск и заочно арестованный за участие в террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS, запрещена в РФ), финансировал ее и проходил обучение терроризму, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчина, исповедуя радикальные формы ислама, поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике, решил лично участвовать в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций, улетел из Москвы
и вступил в "Исламское государство"* (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ
), а затем - в "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
"Обвиняемый вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*,... где стал участвовать в деятельности указанной организации путем прохождения обучения, а также пропаганды терроризма", - говорится в документах.
Отмечается, что на своей странице в соцсети мужчина размещал видеоролики, содержащие признаки публичной пропаганды терроризма и деятельности ИГ* и НТS*. Также фигурант дела опубликовал сведения о прохождении им и другими участниками НТS* обучения для террористической деятельности - они получили практические навыки на занятиях по физической и психологической подготовке, изучали способы совершения преступлений, правила обращения с оружием.
Также из документов следует, что обвиняемый в соцсети создал еще одну страницу "в целях организации финансирования террористической деятельности".
Ранее Киев
предложил предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, писала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.
Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии
, сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации НТS* для привлечения боевиков к операциям против России. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной
, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала
вызвал посла Украины Юрия Пивоварова
на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.* Запрещенная в России террористическая организация.