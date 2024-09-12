https://ria.ru/20240912/rossiyanin-1972195566.html

Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина заочно арестовали

Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина заочно арестовали - РИА Новости, 12.09.2024

Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина заочно арестовали

Россиянина, вступившего в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS, запрещена в РФ), объявили в международный розыск и заочно... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:17

2024-09-12T01:17

2024-09-12T01:17

россия

киев

украина

юрий пивоваров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянина, вступившего в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS, запрещена в РФ), объявили в международный розыск и заочно арестовали в Москве, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов, мужчина, исповедуя радикальные формы ислама, поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике, решил принимать личное участие в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций. Обвиняемый улетел из Москвы, после чего вступил в "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещена в РФ). "Продолжая поддерживать идеи радикального фундаментализма, желая реализовать свои убеждения на практике,… вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - указано в документах. Отмечается, что он не отказался от реализации целей террористических организаций, не прекратил участия в их деятельности и "соответствующего сообщения в органы власти и дипломатические представительства Российской Федерации... не подал, тем самым продолжив свое участие в деятельности указанных организаций". "Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его фактического задержания либо его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции", - говорится в документах. Уточняется, что до ареста его объявили в международный розыск. Ранее Киев предложил предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, писала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники. Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации НТS* для привлечения боевиков к операциям против России. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971775152.html

https://ria.ru/20240903/matvienko-1970137567.html

https://ria.ru/20240910/boeviki-1971763979.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, юрий пивоваров, в мире