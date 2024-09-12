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Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина заочно арестовали - РИА Новости, 12.09.2024
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01:17 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/rossiyanin-1972195566.html
Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина заочно арестовали
Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина заочно арестовали - РИА Новости, 12.09.2024
Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина заочно арестовали
Россиянина, вступившего в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS, запрещена в РФ), объявили в международный розыск и заочно... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:17
2024-09-12T01:17
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянина, вступившего в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS, запрещена в РФ), объявили в международный розыск и заочно арестовали в Москве, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов, мужчина, исповедуя радикальные формы ислама, поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике, решил принимать личное участие в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций. Обвиняемый улетел из Москвы, после чего вступил в "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещена в РФ). "Продолжая поддерживать идеи радикального фундаментализма, желая реализовать свои убеждения на практике,… вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - указано в документах. Отмечается, что он не отказался от реализации целей террористических организаций, не прекратил участия в их деятельности и "соответствующего сообщения в органы власти и дипломатические представительства Российской Федерации... не подал, тем самым продолжив свое участие в деятельности указанных организаций". "Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его фактического задержания либо его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции", - говорится в документах. Уточняется, что до ареста его объявили в международный розыск. Ранее Киев предложил предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, писала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники. Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации НТS* для привлечения боевиков к операциям против России. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971775152.html
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россия, киев, украина, юрий пивоваров, в мире
Россия, Киев, Украина, Юрий Пивоваров, В мире
Вступившего в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянина заочно арестовали

Вступивший в организацию HTS россиянин заочно арестован и объявлен в розыск

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянина, вступившего в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS, запрещена в РФ), объявили в международный розыск и заочно арестовали в Москве, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, мужчина, исповедуя радикальные формы ислама, поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике, решил принимать личное участие в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций. Обвиняемый улетел из Москвы, после чего вступил в "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещена в РФ).
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"Продолжая поддерживать идеи радикального фундаментализма, желая реализовать свои убеждения на практике,… вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - указано в документах.
Отмечается, что он не отказался от реализации целей террористических организаций, не прекратил участия в их деятельности и "соответствующего сообщения в органы власти и дипломатические представительства Российской Федерации... не подал, тем самым продолжив свое участие в деятельности указанных организаций".
"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его фактического задержания либо его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции", - говорится в документах. Уточняется, что до ареста его объявили в международный розыск.
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Ранее Киев предложил предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, писала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.
Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации НТS* для привлечения боевиков к операциям против России. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.

* Запрещенная в России террористическая организация.
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