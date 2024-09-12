https://ria.ru/20240912/rossijanin-1972250363.html

В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене

В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене - РИА Новости, 12.09.2024

В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене

Спецслужбы Мурманской области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина, который обвиняется в передаче секретных сведений украинской разведке, РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:43

2024-09-12T11:43

2024-09-12T11:43

специальная военная операция на украине

россия

мурманская область

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безопасность

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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Спецслужбы Мурманской области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина, который обвиняется в передаче секретных сведений украинской разведке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Спецслужбы выявили гражданина России 1989 года рождения, который совершил государственную измену в форме шпионажа. По данным следователей, он передавал Украине сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов РФ. "Мужчина по собственной инициативе посредством интернет-мессенджера установил и поддерживал контакт с представителем ВСУ, участвующим в составе подразделения военной разведки ГУР МОУ в боевых действиях против ВС РФ, которому впоследствии злоумышленник направил сведения, относящиеся к служебной тайне в области обороны ВС РФ", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено и принято к расследованию уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", отметили в ведомстве. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мурманская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность