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В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене
В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене - РИА Новости, 12.09.2024
В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене
Спецслужбы Мурманской области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина, который обвиняется в передаче секретных сведений украинской разведке, РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:43
2024-09-12T11:43
2024-09-12T11:43
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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Спецслужбы Мурманской области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина, который обвиняется в передаче секретных сведений украинской разведке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Спецслужбы выявили гражданина России 1989 года рождения, который совершил государственную измену в форме шпионажа. По данным следователей, он передавал Украине сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов РФ. "Мужчина по собственной инициативе посредством интернет-мессенджера установил и поддерживал контакт с представителем ВСУ, участвующим в составе подразделения военной разведки ГУР МОУ в боевых действиях против ВС РФ, которому впоследствии злоумышленник направил сведения, относящиеся к служебной тайне в области обороны ВС РФ", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено и принято к расследованию уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", отметили в ведомстве. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене
ФСБ заподозрила россиянина в передаче секретных сведений украинской разведке