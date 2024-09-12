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В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/rossijanin-1972250363.html
В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене
В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене - РИА Новости, 12.09.2024
В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене
Спецслужбы Мурманской области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина, который обвиняется в передаче секретных сведений украинской разведке, РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:43
2024-09-12T11:43
специальная военная операция на украине
россия
мурманская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Спецслужбы Мурманской области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина, который обвиняется в передаче секретных сведений украинской разведке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Спецслужбы выявили гражданина России 1989 года рождения, который совершил государственную измену в форме шпионажа. По данным следователей, он передавал Украине сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов РФ. "Мужчина по собственной инициативе посредством интернет-мессенджера установил и поддерживал контакт с представителем ВСУ, участвующим в составе подразделения военной разведки ГУР МОУ в боевых действиях против ВС РФ, которому впоследствии злоумышленник направил сведения, относящиеся к служебной тайне в области обороны ВС РФ", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено и принято к расследованию уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", отметили в ведомстве. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html
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россия, мурманская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мурманская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Мурманской области россиянина обвинили в госизмене

ФСБ заподозрила россиянина в передаче секретных сведений украинской разведке

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Спецслужбы Мурманской области возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина, который обвиняется в передаче секретных сведений украинской разведке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Спецслужбы выявили гражданина России 1989 года рождения, который совершил государственную измену в форме шпионажа. По данным следователей, он передавал Украине сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов РФ.
«
"Мужчина по собственной инициативе посредством интернет-мессенджера установил и поддерживал контакт с представителем ВСУ, участвующим в составе подразделения военной разведки ГУР МОУ в боевых действиях против ВС РФ, которому впоследствии злоумышленник направил сведения, относящиеся к служебной тайне в области обороны ВС РФ", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено и принято к расследованию уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", отметили в ведомстве. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМурманская областьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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