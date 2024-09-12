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В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии

В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии - РИА Новости, 12.09.2024

В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов по обвинению в превышении... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:58

2024-09-12T13:58

2024-09-12T13:58

происшествия

республика крым

севастополь

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов по обвинению в превышении должностных полномочий. "Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его разоблачение стало результатом успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

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происшествия, республика крым, севастополь, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)