Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/rosgvardiya-1972289506.html
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии - РИА Новости, 12.09.2024
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов по обвинению в превышении... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:58
2024-09-12T13:58
происшествия
республика крым
севастополь
россия
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972289349_0:168:1080:776_1920x0_80_0_0_19ed809307bebca9017285f09869b9e5.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов по обвинению в превышении должностных полномочий. "Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его разоблачение стало результатом успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html
республика крым
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972289349_0:67:1080:877_1920x0_80_0_0_e286fea2389d747dde3e5db4d5de6832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, севастополь, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Севастополь, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии

Хинштейн: замглавы ГУ Росгвардии по Крыму арестован за превышение полномочий

© Фото опубликовано Александром ХинштейномВиталий Салманов
Виталий Салманов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото опубликовано Александром Хинштейном
Виталий Салманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов по обвинению в превышении должностных полномочий.
"Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его разоблачение стало результатом успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии", - написал он в своем Telegram-канале.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Петербурге задержали предпринимателя по делу о хищении на гособоронзаказе
Вчера, 12:22
 
ПроисшествияРеспублика КрымСевастопольРоссияАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала