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В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии - РИА Новости, 12.09.2024
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов по обвинению в превышении... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:58
2024-09-12T13:58
2024-09-12T13:58
происшествия
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александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что арестован замглавы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов по обвинению в превышении должностных полномочий. "Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его разоблачение стало результатом успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии", - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, республика крым, севастополь, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Севастополь, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму арестовали замглавы управления Росгвардии
Хинштейн: замглавы ГУ Росгвардии по Крыму арестован за превышение полномочий