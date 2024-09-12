https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972202366.html

Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам

Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам - РИА Новости, 12.09.2024

Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам

Правительство США не волнуют жизни простых украинцев, об этом заявил, обращаясь к украинскому народу, в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T04:20

2024-09-12T04:20

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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Правительство США не волнуют жизни простых украинцев, об этом заявил, обращаясь к украинскому народу, в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс; видеозапись интервью Савенкова предоставила РИА Новости.По его словам, все, что делает "американская империя" в других странах, так это стремится лишь к обогащению "американских плутократов"."Их (США – Прим. Ред.) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни", — сказал Уотерс.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972200371.html

https://ria.ru/20240903/uoters-1970214468.html

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Обращение Роджера Уотерса к жителям Украины Роджер Уотерс обратился к жителям Украины: Их (США) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина - другая страна. Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни 2024-09-12T04:20 true PT0M34S

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украина, сша, россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, pink floyd, оон, в мире