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Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам - РИА Новости, 12.09.2024
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04:20 12.09.2024 (обновлено: 08:35 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972202366.html
Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам
Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам - РИА Новости, 12.09.2024
Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам
Правительство США не волнуют жизни простых украинцев, об этом заявил, обращаясь к украинскому народу, в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T04:20
2024-09-12T08:35
украина
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россия
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джо байден
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pink floyd
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Правительство США не волнуют жизни простых украинцев, об этом заявил, обращаясь к украинскому народу, в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс; видеозапись интервью Савенкова предоставила РИА Новости.По его словам, все, что делает "американская империя" в других странах, так это стремится лишь к обогащению "американских плутократов"."Их (США – Прим. Ред.) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни", — сказал Уотерс.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972200371.html
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Обращение Роджера Уотерса к жителям Украины
Роджер Уотерс обратился к жителям Украины: Их (США) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина - другая страна. Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни
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украина, сша, россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, pink floyd, оон, в мире
Украина, США, Россия, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Владимир Путин, Pink Floyd, ООН, В мире
Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил украинцам, что США не волнуют их жизни

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Правительство США не волнуют жизни простых украинцев, об этом заявил, обращаясь к украинскому народу, в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс; видеозапись интервью Савенкова предоставила РИА Новости.
По его словам, все, что делает "американская империя" в других странах, так это стремится лишь к обогащению "американских плутократов".
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России
03:23
"Их (США – Прим. Ред.) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни", — сказал Уотерс.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Сооснователь Pink Floyd Уотерс обратился к России с заявлением
3 сентября, 12:38
 
УкраинаСШАРоссияДмитрий МедведевДжо БайденВладимир ПутинPink FloydООНВ мире
 
 
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