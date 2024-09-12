https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972198032.html

Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска

Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска - РИА Новости, 12.09.2024

Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, видеозаписью которого она поделилась с РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T02:31

2024-09-12T02:31

2024-09-12T02:38

pink floyd

луганск

украина

дмитрий медведев

оон

джо байден

сша

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36797/27/367972729_0:220:2899:1850_1920x0_80_0_0_19f1f4ceeaada0754c3e68dcf6ace1dd.jpg

ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, видеозаписью которого она поделилась с РИА Новости.В ходе разговора Савенкова задала Уотерсу несколько вопросов агентства.Музыкант признался, что никогда не был в Донецке и Луганске. При этом он поделился своим мнением по поводу происходящего на Украине и относительно роли, которую играют США в конфликте.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240903/uoters-1970214468.html

https://ria.ru/20240725/netanyakhu-1962052245.html

луганск

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

pink floyd, луганск, украина, дмитрий медведев, оон, джо байден, сша, владимир путин, в мире