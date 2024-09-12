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Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска - РИА Новости, 12.09.2024
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02:31 12.09.2024 (обновлено: 02:38 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972198032.html
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска - РИА Новости, 12.09.2024
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, видеозаписью которого она поделилась с РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T02:31
2024-09-12T02:38
pink floyd
луганск
украина
дмитрий медведев
оон
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, видеозаписью которого она поделилась с РИА Новости.В ходе разговора Савенкова задала Уотерсу несколько вопросов агентства.Музыкант признался, что никогда не был в Донецке и Луганске. При этом он поделился своим мнением по поводу происходящего на Украине и относительно роли, которую играют США в конфликте.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240903/uoters-1970214468.html
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pink floyd, луганск, украина, дмитрий медведев, оон, джо байден, сша, владимир путин, в мире
Pink Floyd, Луганск, Украина, Дмитрий Медведев, ООН, Джо Байден, США, Владимир Путин, В мире
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска

Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью журналистке из Луганска Савенковой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, видеозаписью которого она поделилась с РИА Новости.
В ходе разговора Савенкова задала Уотерсу несколько вопросов агентства.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Сооснователь Pink Floyd Уотерс обратился к России с заявлением
3 сентября, 12:38
Музыкант признался, что никогда не был в Донецке и Луганске. При этом он поделился своим мнением по поводу происходящего на Украине и относительно роли, которую играют США в конфликте.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Pink FloydЛуганскУкраинаДмитрий МедведевООНДжо БайденСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
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