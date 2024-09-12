https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972198032.html
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска - РИА Новости, 12.09.2024
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, видеозаписью которого она поделилась с РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T02:31
2024-09-12T02:31
2024-09-12T02:38
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, видеозаписью которого она поделилась с РИА Новости.В ходе разговора Савенкова задала Уотерсу несколько вопросов агентства.Музыкант признался, что никогда не был в Донецке и Луганске. При этом он поделился своим мнением по поводу происходящего на Украине и относительно роли, которую играют США в конфликте.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240903/uoters-1970214468.html
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Pink Floyd, Луганск, Украина, Дмитрий Медведев, ООН, Джо Байден, США, Владимир Путин, В мире
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска
Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью журналистке из Луганска Савенковой