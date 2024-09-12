https://ria.ru/20240912/rodobolskij-1972279154.html

В Екатеринбурге простились с Героем России Игорем Родобольским

В Екатеринбурге простились с Героем России Игорем Родобольским - РИА Новости, 12.09.2024

В Екатеринбурге простились с Героем России Игорем Родобольским

Церемония прощания с Героем России, самым титулованным российским военным Игорем Родобольским завершилась в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:33

2024-09-12T13:33

2024-09-12T13:40

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Церемония прощания с Героем России, самым титулованным российским военным Игорем Родобольским завершилась в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. Родобольский скончался 8 сентября на 65-м году жизни. Прощание с ним проходило в Окружном доме офицеров в столице Урала, провожали его с воинскими почестями. На прощание пришли сотни человек, его близкие и коллеги, все те, кто его знал. Из родных проводить в последний путь Родобольского приехали его вдова, сын, дочь, внук и дядя. "Как в песне пелось, что прежде думай о Родине, а потом о себе. Так ты и жил, Игорь. Он родился в Беларуси, и я приехал. Мы гордимся, что тебя здесь любят и уважают", – сказал дядя военного. "Я с Игорем Олеговичем знакома больше 11 лет. Когда-то я пришла на работу в региональный центр патриотического воспитания, который был только создан. Перед этим я прочитала в интернете, кто такой Родобольский, боялась зайти к нему в кабинет, потому что такой величины человек! А оказалось, что он земной, абсолютно простой, встретил меня с искренней улыбкой... Для всех это невосполнимая утрата", – сказала РИА Новости воспитанница Родобольского, начальник отдела патриотических проектов и программ минобразования Свердловской области Кристина Кука. Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил присутствующим, что принято решение назвать именем Родобольского свердловский центр патриотического воспитания. Похоронят титулованного военного в Екатеринбурге, на Широкореченском кладбище на Аллее героев. Родобольский за 28 лет службы в армейской авиации принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечне и на прилегающих к ней территориях РФ в 1994-1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа в 1999 году. Во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых. После увольнения в запас стал первым директором свердловского регионального центра патриотического воспитания и возглавлял его более 11 лет. Награжден звездой Героя России, двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и другими наградами.

https://ria.ru/20240909/rodobolskiy-1971620831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, урал, белоруссия, игорь родобольский, евгений куйвашев, екатеринбург