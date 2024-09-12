https://ria.ru/20240912/raketa-1972197763.html

Выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала в море

Выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала в море - РИА Новости, 12.09.2024

Выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала в море

Ракета, выпущенная КНДР, предположительно, упала в море, сообщила служба береговой охраны Японии. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T02:20

2024-09-12T02:20

2024-09-12T02:21

япония

японское море

в мире

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МОСКВА/ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Ракета, выпущенная КНДР, предположительно, упала в море, сообщила служба береговой охраны Японии. "Ракета КНДР, по всей видимости, упала в море", - говорится в публикации. Морские суда призывают следить за дальнейшей информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сообщить в надлежащие органы. По данным телеканала NHK, предположительно, баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии. Ранее южнокорейское агентство Ренхап сообщало, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20240908/kndr-1971352568.html

https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959134072.html

япония

японское море

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япония, японское море, в мире