https://ria.ru/20240912/pvo-1972296712.html
ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области
ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области
Управляемая авиабомба ВСУ сбита силами ПВО в приграничном районе Курской области на фоне ракетной опасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:27
2024-09-12T14:27
2024-09-12T14:33
специальная военная операция на украине
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алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Управляемая авиабомба ВСУ сбита силами ПВО в приграничном районе Курской области на фоне ракетной опасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ракетная опасность была объявлена в регионе в ночь на четверг в 2:51 мск. Сигнал был отменён спустя семь минут в 2:58. Повторно он был запущен ещё восемь раз в течение дня, 11-я ракетная опасность была запущена в 13:59 и действует до сих пор."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, брянская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области
Смирнов: ПВО сбила управляемую авиабомбу в Курской области